FOTO| LISTA CANDIDAȚILOR USR Alba pentru Consiliul Județean. Beniamin Todosiu: „Oameni ca TINE salvează Alba”. Cine sunt candidații și ce program de măsuri propun



Uniunea Salvați România – Filiala Alba și-a desemnat, duminică seara, candidații pentru Consiliul Județean, aceștia fiind oameni din județ care au performat în domeniile în care activează și care au decis să se implice pentru a schimba în bine județul Alba.

Sub sloganul „Oameni ca TINE salvează Alba”, USR propune un program coerent de măsuri pentru dezvoltarea județului Alba, transparentizarea activității Consiliului Județean și implicarea cetățeanului în luarea deciziilor, dar și o listă de oameni capabili să pună în aplicare toate aceste măsuri. Candidații au fost desemnați prin vot de membrii Conferinței Județene a USR Alba, poziția acestora pe listă fiind stabilită în ordinea numărului de voturi.

Astfel președintele USR Alba, Beniamin Todosiu, a fost reconfirmat de colegii săi candidat pentru președinția Consiliului Județean Alba, urmând să deschidă și lista de candidați a formațiunii politice.

„Este un moment în care, ca lider, trebuie să mergi și în prima linie chiar dacă știi că va fi o luptă grea. Am decis să candidez la președinția Consiliului Județean Alba știind că voi lupta cu cel mai puternic lider al PNL Alba și cu cea mai puternică filială a PNL din România. Nu am emoții pentru că știu că 2020 este anul în care cetățenii vor vota proiecte serioase și oameni noi, oameni care vin din rândurile lor. Vă asigur că noi, USR Alba, vom duce o luptă corectă pentru Consiliul Județean și ne vom respecta contracandidații încercând să avem o dezbatere pe proiecte, idei și viziune. Avem încredere că din vara acestui an vom fi în administrația județeană pentru că suntem corecți, pentru că avem proiecte, pentru că suntem tot mai mulți cei care credem în comunitățile noastre și pentru că venim din rândul cetățenilor, ascultându-le dorințele și problemele”, a spus Beniamin Todosiu, președintele USR Alba.

Echipa USR pentru Consiliul Județean Alba (primii 11 candidați):

Beniamin Todosiu – antreprenor – Alba Iulia Nemes Claudiu – inginer – Cugir Marius Rof – Antreprenor – Almașu Mare Adrian Simion – profesor – Alba Iulia Viorel Rașcovici – jurist – Cergău (Zona Blaj) Nicolae Dărămuș – inginer agronom – Baia de Arieș Anca Constanta – profesor – Abrud Mihai Gazi – antreprenor – Bucerdea Grânoasă (Zona Blaj) Roxana Maria Roman – jurist/ antreprenor – Sebeș Emil Cetean – profesor economie – Cugir Andreea David – expert contabil/ antreprenor – Sebeș

USR Alba a prezentat, duminică, și programul de măsuri pentru Consiliul Județean conturat în mai multe capitole de la dezvoltarea economică și până la modernizarea și transparentizarea activității instituției județene. La conferință a fost prezent și candidatul USR pentru Primăria Alba Iulia, Gabriel Plesa, care le-a vorbit colegilor săi despre „Manifestul pentru Alba Iulia” și măsurile pe care echipa USR le propune pentru dezvoltarea municipiului.