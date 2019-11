Foto| La un pas de TRAGEDIE pe DN 7 din cauza unei căruțe nesemnalizate. Soferul unei mașini, ajunsă în șanț a evitat în ultimul moment impactul

Foto| La un pas de TRAGEDIE pe DN 7, între Gârbova și Miercurea Sibiului, din cauza unei căruțe nesemnalizate. Șoferul unei mașini, ajunsă în șanț, a evitat în ultimul moment impactul. Căruțașul a plecat de locul incidentului



În acestă seara pe DN 7 între Gârbova și Miercurea Sibiului o mașină în care se aflau 5 persoane, 2 adulți și 3 copii a ajuns în șanț după ce șoferul mașinii a evitat în ultimul moment impactul cu o căruță nesemnalizată care circula pe drumul public. Unul dintre participanții la trafic povestește spaima prin care au trecut persoanele din mașină:

”245 de minute si 37 de secunde…

Atat a trecut de a scrie la trecut sau a scrie la viitor…Acum va explic de ce….Veneam de la Garbova(de Sebes) pentru a o identifica mai usor inspre Miercurea Sibiului, dupa ce am iesit din satul respectiv dupa 100 m aproximativ, o masina dn spate imi da un blitz, semnalizeaza si ma depaseste pentru ca eu nu ma grabeam mergeam cu aproximativ 60 km ……ce a urmat a fost un slalom de pe o banda pe alta pana masina a iesit de pe carosabil si a ajuns in sant, evitand o coliziune frontala cu o caruta nesemnalizata, impactul cu un stalp si la limita sa nu se rostogoleasca de cateva ori….Eram impreuna cu inca o persoana in dreapta pentru ca veneam de la o sedinta foto…

M-am indreptat in graba sa ajung unde masina a ajuns fara voia soferului, am pus avariile si am aprins blitul teleonului…In masina 5 persoane, 2 adulti si 3 copii dintre care 2 mai mici pe scaune speciale si unul mai mare, toti speriati dar teferi…datorita soferului care a avut prezenta de spirit, tarie si nu s-a pierdut toata lumea a fost teafara.Voi va dati seama ce insemna un impact frontal cu o caruta la 80 km la ora, caruta indreptandu-se din sens opus….primul impact era cu un cal, dupa cu 2 persoane care erau in caruta…, sau impactul cu stalpul acela…

Sa revenim la caruta pentru ca de acolo a pornit totul….Fiind nopate, bezna, adica lumina de la Luna ioc, nici eu nici soferul care a facut depasirea nu am vazut nimic decat cand era probabil prea tarziu.Incostienta persoanei sau celor doua persoane e peste puterile mele de intelegere…a si dupa ce au provocat aproape o nenorocire ghici ce …au disparut doar ce sa te astepti la oameni fara pic de gandire…Oamenii aia puteau suferi o accidentarea si tu fugi de la locul tragediei, oamenii aia poate mureau pana ii gasea cineva…Tremur de nervi si deabia scriu…

De curand un individ publica o veste extraordinara si anume…”posesorii de tractoare pot circula pe drumurile publice fara carnet”, fara carnet,fara a cunoaste un minim de legislatie, fara conduita preventiva, fara….fara….Aveam in cel mai snistru caz 7 morti…asa avem o postare care poate putini o sa o citeasca fiind prea lunnga, prea plictisitoare…prea fara….fara…Scriu cum imi aduc aminte, si am uitat un amanunt…coborand de la o pensiune din zona, intr-o curba….ghici ce un tractor cu o remorca plina cu lemne si binenteles nesemnalizata, doar datorita faptului ca circulam incet am reusit sa o evit…asta se intampla inainte de a iesi din sat si a asista neputincios la un spectacol pe care nu mi l-am dorit…

Imediat dupa ce am oprit in spatele meu alta masina s-a oprit la locul cu pricina si mi-a povestit ca abia a evitat un tractor cu remorca, binenteles ….acelasi…Domnilor atat alesi ma refer la Parlament cat si la cei care circula pe drumuri publice precum cei 2 unul cu tarctorul si unul cu caruta puneti-va la o masa si discutati,analizati si vedeti cum putem evita pe viitor astfel de incidente….bine ca acum nu vorbim de accient…

O noapte fara incidente va doresc.”