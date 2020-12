FOTO: La Campionatul Național al Federației Române de Arte Marțiale, 10 medalii pentru reprezentanții ACS Karate Forever Alba Iulia

După ce a organizat Cupa “Alba Carolina”, o competiție internațională, desfășurată într-un mod inedit, online, ACS Karate Forever Alba Iulia (președinte Alina Băluță – 3 Dan) a avut parte de o altă provocare, în numai câteva zile.

Este vorba despre Campionatul Național al Federației Române de Arte Marțiale, departamentul Eure&Ka – IKU (federatie recunoscută de MTS), la Timișoara, concurs ce a cuprins doar proba de kata (luptă cu un adversar imaginar). S-a participat la proba de kata, pe categorii de vârstă și centură, și la kata open. Cinci arbitrii au asigurat arbitrajul, online, fiind trimise filmările ce trebuiau să respecte regulamentul federației de profil, pentru începători – un singur kata, iar pentru avansați – doi sau trei kata.

ACS Karate Forever Alba Iulia (antrenori Simion Băluță – 7 dan și Alina Băluță – 3 dan) a avut la start 11 concurenți și a obținut 10 clasari pe podium, după cum urmează: *campioni naționali: Izabela Ciurea, Marian Pavel, Darius Vlăduțoiu; *vicecampioni naționali: Bryan Baba, Rafaela Muntean, Denisa Mincea; *locul al treilea: Edward Minea, Rafaela Muntean – la Open, Diana Surca, Alexandru Martin. Pe această cale, reprezentanții clubului din Cetatea Marii Uniri vor să mulțumească lui Sendy Țălnar și Cristian Țălnar (Sendy Club Alba Iulia), pentru sprijinul oferit în realizarea filmărilor.

“În acest an singurul concurs la care am participat a fost Cupa Scorpion, la Slatina, în 7 martie, și apoi, din cauza pandemiei, a trebuit să ne adaptăm și să facem antrenamente online .Când s-a mai încălzit vremea, ne-am mutat afară deoarece sălile care aparțin de Ministerul Învățământului au fost închise. Ne-am pregătit pe terenul de la Schit sau în Piata Toboșarului, respectând normele de protecție împotriva coronavirusului. Am încercat să ne adaptăm la situație pentru că, dacă, Doamne ferește!, pandemia ține un an sau doi nu putem sta pe loc fără activitate. Atât noi cât și sportivii am făcut eforturi considerabile, deoarece este mult mai greu să te antrenezi online decât în condiții normale. În luna iunie, inspirându-ma și din străinătate am organizat împreună cu Sensei Alina Băluță Turneul Internațional de Arte Marțiale Online, la o singură proba, kata, la care au participat peste 200 de sportivi. Am mai efectuat și trei stagii de pregătire, la Eforie Sud, în iulie și septembrie, respectiv, la Arieșeni, în noiembrie, unde au fost prezenți, în premieră, 98 de karateca. La cererea sportivilor și antrenorilor am organizat al doilea concurs online, cu sprijinul DJST Alba, cu 258 de competitori la start, înscriși la două probe, pe lângă kata am mai introdus proba de kumite cu manechin. La acest concurs am avut și o categorie specială, la kata. pentru sportivii cu dezabilități-autism. Sperăm ca 2021 să fie un an mai bun și să revenim la normal. Toate cele bune și Sărbatori binecuvântate alături de cei dragi”, a transmis Simion Băluță (ACS Karate Forever Alba Iulia).