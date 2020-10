FOTO| Jurca Ioan, cetățean de onoare al orașului Abrud și veteran de război, sărbatorit la 99 de ani

Marți, 6 octombrie 2020, Ioan Jurca, ultimul veteran de război din Abrud și cetățean de onoare al orașului a împlinit vârsta de 99 de ani.

„Jurca Ioan, cetățean al orașului Abrud, veteran de război. Astăzi a împlinit frumoasa vârstă de 99 de ani. As fi vrut să îl vizitez la domiciliu, dar, datorită pandemiei, nu am riscat Am luat legătura cu fiica lui și am decis să ii urez toate cele bune de la distanță.

Sper să ajungă și să depășească pragul de 100 de ani. La mulți ani!”, a spus primarul Abrudului, Nicolae Simina.