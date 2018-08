FOTO. Jandarmeria Alba primește 2,2 milioane de lei pentru un proiect ce vizează creșterea eficienței energetice

Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon, este scopul principal al investitiilor prevazute in proiectul finantat azi, 29.08.2018, prin alocarea a 2.2 milioane lei din bugetul Regiunii Centru al POR 2014-2020. Semnat la sediul ADR Centru din Alba Iulia de catre domnul colonel Giurea Marius-Claudiu, Inspector Sef in cadrul I.J.J Alba si domnul Simion Cretu, director general ADR Centru, proiectul vizeaza cresterea eficientei energetice a cladirii administrative a U.M. 0338 Alba Iulia, unde isi are sediul Inspectoratul de Jandarmi Judetean Alba. Fondurile solicitate vor fi alocate prin Prioritatea de Investitii 3.1.B ce vizeaza imbunatatirea eficientei energetice a cladirilor publice prin Programul REGIO 2014-2020.

Cladirea asupra careia se va interveni a fost construita in anul 1980, respectand-se normativele in vigoare de la acea data. Pavilionul administrativ vizat de proiect pentru reabilitare termica, are un regim de inaltime P+4E, incaperile existente avand destinatii de birouri, sala de pregatire, cabinet medical, vestiare, magazii. In decursul timpului, au fost executate asupra cladirii diverse lucrari de amenajare, intretinere si reparatii curente care nu au dus la imbunatatirea eficientei energetice a acesteia.

Lucrarile de reabilitare termica sunt necesare atat pentru imbunatatirea spatiului de munca al angajatilor Unitatii Militare, cat si pentru reducerea cheltuielilor. Contractul de finantare cu denumirea ”Cresterea eficientei energetice a cladirii administrative la U.M. 0338 Alba Iulia (Inspectoratul de Jandarmi Judetean Alba)”, propune implementarea unor masuri de eficienta energetica prin investirea unui buget de 2.869.774,00 lei, din care fondurile nerambursabile solicitate sunt in valoare de 2.221.918,34 lei (aproximativ: 491.879,56 Euro). Beneficiarul proiectului, Inspectoratul de Jandarmi Alba, va contribui cu suma de 392.103,24 lei, la realizarea activitatilor prevazute in proiect. Conform informatiilor precizate in proiect de beneficiar, pana in 30 noiembrie 2020, se vor derula lucrari de reabilitare termica si modernizare a instalatiilor aferente cladirii amplasate pe Str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 18 din Alba Iulia.

”Eficienta energetica se refera la diferitele solutii pe care le putem aplica pentru a folosi mai putina energie, de la becuri economice la o izolare mai buna a cladirilor. Economisirea energiei inseamna economisirea banilor, a resurselor, dar si protectia mediului. Prin implementarea activitatilor acestui proiect, principalele rezultate obtinute vor duce la imbunatatirea starii cladirii, la economisirea cantitatii de energie pe termen mediu si lung, la scaderea costurilor pentru energie, precum si la reducerea emisiilor de dioxid de carbon, cladirea fiind astfel incadrata intr-o clasa energetica superioara. Acest proiect contribuie, alaturi de celelalte cinci contracte de eficienta energetica semnate pana in prezent la nivelul judetului Alba, la imbunatatirea calitatii aerului prin folosirea de surse regenerabile mai putin poluante,”, a declarat domnul Simion Cretu director general ADR Centru.

“Imbunatatirea parametrilor de calitate a imobilului si reducerea costurilor de intretinere si exploatare, alaturi de obtinerea unei clase energetice superioare, au fost principalele obiective avute in vedere la demararea proiectului. De-a lungul anilor, imbunatatirea conditiilor de munca a reprezentat permanent o prioritate pentru conducerea institutiei, dar, din cauza limitarilor financiare, acest deziderat nu a fost posibil pana acum. Modernizarea si consolidarea cladirii sediului Inspectoratului Judetean de Jandarmi Alba are, totodata, menirea de a asigura un nivel ridicat de operativitate si eficienta a muncii la nivel de planificare, organizare, coordonare, executare si control al misiunilor. Asadar, proiectul semnat astazi reprezinta o oportunitate pentru angajatii Jandarmeriei Alba care vor avea posibilitatea de a-si desfasura activitatea in conditii mai bune, in vederea asigurarii unui grad ridicat de ordine si siguranta publica a locuitorilor judetului nostru” a apreciat Inspectorul sef al Inspectoratului Judetean de Jandarmi Alba, domnul colonel Marius-Claudiu GIUREA.

Investitiile realizate pe parcursul implementarii proiectului constau in izolarea termica a peretilor exteriori si a podului, precum si in modernizarea tamplariei exterioare prin inlocuirea tamplariei existente cu tamplarie performanta. De asemenea, se vor achizitiona si instala panouri solare. Vor mai fi executate lucrari de termoizolare a planseului peste canalul tehnic si peste pod, iar centrala termica va fi echipata cu un boiler bivalent si alimentata cu agent termic produs de panourile solare. Tot din bugetul alocat proiectului se va reproiecta instalatia de climatizare ce va utiliza un sistem cu pompa de caldura si ventilo-convectoare, se va reabilita instalatia electrica si se vor inlocui corpurile de iluminat cu corpuri economice tip led. Tot pentru economia de energie se vor instala sisteme de automatizare, control si monitorizare, se va repara sistemul de colectare si evacuare a apelor meteorice, se vor ignifuga elementele de lemn, se vor repara trotuarele de protectie din jurul cladirii. Pe parcursul implementarii proiectului sunt prevazute si activitati de instalare a hidrantilor interiori si exteriori, a unor instalatii de detectie incendiu si de iluminat de siguranta.

