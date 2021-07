FOTO: Într-un meci amical, “U” Cluj – CS Comunal Șelimbăr 4-0 (3-0) | “Șepcile roșii” au făcut spectacol la Galtiu

În amicalul de lux de la Galtiu, dintre divizionarele secunde “U” Cluj și CS Comunal Selimbar, “șepcile roșii” au făcut spectacol. “Studenții” au câștigat net, scor 4-0 (3-0), după o partidă în care mereu au avut un plus de vitalitate și viteză, comparativ cu debutanta în Liga a 2-a.

Trupa lui Erik Lincar s-a distanțat până la pauză, în primul mitan punctând în trei rânduri, prin reușitele unor jucător proaspăt transferați. Scorul a fost deschis de masivul atacant Valentin Alexandru (fost la Rapid și Dunărea Călărași) în minutul 27, după o acțiune finalizată cu un șut la colțul lung. Pe coordonate similare s-a înscris și majorarea avantajului, reușită de “căpitanul Andrei Blejdea (FC Argeș și Dinamo), ce a făcut 2-0 în minutul 31. Același jucător a dus scorul la unul de neprezentare cu o execuție acrobatică din interiorul careului (43). La reluare, căldura și-a pus amprenta, ritmul a mai scăzut, asta și pe fondul schimbărilor masive din cele două distribuții, scorul final fiind parafat de talentatul junior Albert Hofman (golgheterul echipei Under 19, convocat la România Under 18), cu o execuție pe jos, de la marginea careului (73). Dacă “U” se va pregăti în țară, gruparea din Șelimbăr, proaspăt ajunsă pe a doua scenă, va pleca vineri într-un cantonament centralizat în Turcia (atenție, în viitorul campionat echipa are un milion de euro buget!)

*Alba, prezentă la amical

Interferențe numeroase cu fotbalul din Alba, și mai ales cu Unirea Alba Iulia, atât pe teren cât și în tribune, la confruntarea între echipe cu antrenori noi pe băncile tehnice, Erik Lincar, la “șepcile roșii”, respectiv Eugen Beza (fost jucător la Minaur Zlatna și Unirea Alba Iulia), la nou-promovata din Sibiu. De asemenea, în cele două efective sunt numeroși jucători ce au cochetat cu fotbalul din Alba. La “studenți” au fost Victor Dican (fost un sezon la Metalurgistul Cugir, la fel ca Gugu, proaspăta achiziție) – desemnat de suporteri cel mai bun jucător al sezonului precedent – și Alexandru Gîț (ex-Performanța Ighiu) – a promovat cu FC “U” Craiova 1948), plus antrenorul Cristinel Pojar. La CS Comunal Șelimbăr (club format prin preluarea locului de la Viitorul Șelimbăr) legiunea “albaneză” este mult mai numeroasă și îi cuprinde pe Daniel Tătar (din Blaj), Andrei Roșu (originar din Alba Iulia), Daniel Groza (din Daia Română), Adrian Cîrstean (la Metalurgistul Cugir), Cătălin Tineiu sau Andrei Câmpean (ex-Performanța Ighiu), la care se adaugă Daniel Nicula (Gaz Metan Mediaș, testat în acest joc), dar și oficialii Claudiu Furdui, Cătălin Crăciun, Aurelian Rusu (Euro Șpring) sau fostul unirist Ionuț Luca (antrenor la Măgura Cisnădie, proaspăt desființată) – cooptat în staff-ul administrativ.

Au evoluat formațiile:

*”U” Cluj: Gorcea – Gîț, Gugu, Vomir, Fl. Mitrea, Balgiu, V. Morar, Haită, Ribeiro, Blejdea, Val. Alexandru; după pauză Micle, An. Răuță, L. Rus, Dican, Văsălie, Novac, Hofman, Voinea, N. Pîrvulescu, Meșter;

*CS Comunal: Vîtcă – Monea, Vișa, Biatoumoussoka Messie (francezo-congolez, venit din Cipru), D. Tătar, Al. Luca, R. Boboc, R. Covaci, Neacșa, Curtean, T. Suciu; mai intrând la reluare A. Gal, Mateinciuc, A. Cîmpean, Vișa, Natea, Tineiu, Drugă, Giura, D. Nicula, An. Roșu, Cîrstean, Badea, Vecerdea.

Alba se pregătește astfel de Liga a 2-a, existând șanse majore ca în prima parte a următorului campionat Hermannstadt (retrogradată din Liga 1) să dispute jocurile interne pe Stadionul “Cetate” din Alba Iulia.