FOTO: Înotătorii de la LPS Alba Iulia, peste 50 de medalii la Cupa Ciuc

Rezultate excelente înregistrate de alteții din „Mica Romă”, la Botoșani: echipa AC „Mica Romă” Blaj a devenit campioană națională la Under 20, iar Mihaela Blaga a cucerit medalia de argint la individual.

Campionatul Național de Cros (seniori, Under 23, Under 20) a reprezentat un criteriu de calificare pentru Campionatul European din 11 decembrie, de la Torino (Italia), dar și pentru ECCC Cros Country 2023, în 5 februarie 2023, la Castellon (Spania).

“Sunt rezultate foarte bune, practic am progresat comparativ cu anul trecut. La echipe am luat aurul, iar Mihaela Blaga a realizat un timp mai bun cu 30 de secunde. Ne-am atins toate obiectivele, iar în luna decembrie echipa României va fi formată din Mihaela Blaga, Iulia Mărginean și Alexandra Hudea, un lucru remarcabil”, a precizat antrenoarea Cristina Man (vicepreședintele Federației Române de Atletism).

Rezultatele au fost următoarele: Mihaela Maria Blaga (CSȘ Blaj/ AC “Mica Romă” Blaj) – locul 2 (rezultatul 12:59.92), Iulia Florina Mărginean (CSȘ Mediaș/ AC “Mica Romă” Blaj) – locul 3 (13:13.12), Alexandra Maria Hudea (CSȘ Mediaș/ AC “Mica Romă” Blaj) – locul 5 (13:53.07), Andreea-Maria Bogdan (CSȘ Blaj/ AC “Mica Romă” Blaj) – locul 9 (timpul 15:04.31); echipe: 1. AC “Mica Romă” Blaj, 2. CSM Rarăul Câmpulung Moldovenesc (ce a dat campioana națională, Mădălina Sîrbu – cu 12:44.94). 3. LPS Botoșani. Anul trecut, la naționale, Mihaela Blaga a luat bronzul la junioare 1, iar echipa AC “Mica Romă” Blaj a cucerit argintul, iar ulterior a devenit campioană europeană în Portugallia, la Oueiras (februarie, acest an). Au concurat 142 de sportivi (65 la feminin și 94 la masculin), de la 47 de cluburi din țară.