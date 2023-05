FOTO| INCENDIU la Ocna Mureș: O anexă gospodărească a fost cuprinsă de flăcări. Intervin pompierii cu o autospecială

Șase luni „extra” de închisoare, pentru un deținut de la Penitenciarul Aiud: A bătut un coleg în curtea închisorii

Un deținut al Penitenciarului Aiud s-a ales cu șase luni de închisoare în plus, după ce a bătut un alt bărbat aflat în detenție, chiar în curtea penitenciarului.

În data de 30 iulie 2020, în jurul orei 09:30, în timp ce persoana vătămată, persoană privată de libertate, se afla în curtea de plimbare F8 a Penitenciarului Aiud, în urma unor discuţii în contradictoriu, a fost lovită cu pumnii în zona feţei de către inculpat, de asemenea, deținut în cadrul Penitenciarului Aiud, faptă prin care au fost cauzate leziuni persoanei vătămate, care au necesitat 8 – 9 zile de îngrijiri medicale.

Din declaraţiile date în faza de urmărire penală de persoana vătămată, care se coroborează cu declaraţiile inculpatului, rezultă că între aceştia, în timp ce se aflau la curtea de plimbare în Penitenciarul Aiud, a avut loc un schimb de replici în urma cărora acesta din urmă a lovit cu putere persoana vătămată în zona feţei cu pumnul.

Declaraţiile date de inculpat şi persoana vătămată sunt confirmate de agenţii supraveghetori care au intervenit la incident, cărora aceştia le-au povestit ce s-a întâmplat imediat după incident.

Totodată, instanţa reţine că urmele de violenţă pe care le avea persoana vătămată în zona feţei au fost surprinse de camera video utilizată de angajaţii penitenciarului, iar potrivit certificatului medico-legal emis de SJML, aceste leziuni au necesitat pentru vindecare 8 – 9 zile de îngrijiri medicale.

„În temeiul art. 396 alin. 2 şi alin. 10 C. pr. pen., condamnă pe inculpat, recidivist, la o pedeapsă de 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de lovire sau alte violenţe, prev. de art. 193 alin 2 C. pen. cu aplic. art. 41 alin 1 C. pen. cu referire la art. 43 alin. 1 C. pen.

În baza art. 43 alin. 1 C. pen., adaugă la pedeapsa de 6 luni închisoare la care a fost condamnat inculpatul prin prezenta sentinţă restul rămas neexecutat la data de 30.06.2020 din pedeapsa de 12 ani închisoare aplicată inculpatului prin sentinţa penală a Judecătoriei Câmpulung Moldovenesc, respectiv 2848 de zile închisoare, inculpatul urmând să execute în final pedeapsa rezultantă finală de 6 luni şi 2848 de zile închisoare”, se arată în hotărârea Judecătoriei Aiud.