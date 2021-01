Un incendiu a izbucnit vineri seara, în jurul orei 20:00 la compartimentul motor al unui autoturism aflat în parcarea spitalului de Boli Cronice din Câmpeni.

Stația de pompieri Câmpeni a intervenit cu 2 autospeciale cu apă și spumă pentru localizarea și stingerea unui incendiu, în parcarea Spitalului de Boli Cronice din Câmpeni.

Din primele informații nu au fost înregistrate victime sau pericol de extindere.