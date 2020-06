FOTO| Haină nouă pentru strada Bisericii din Teiuș: O strada deschisă, curată și modernă pentru cetățenii din zona

Îmtr-o postare pe pagia proprie de pe o rețea de socializare, primarul orașului Teiuș, Mirel Vasile Hălălai, a anunțat modernizarea străzii Bisericii din oraș, spunând că, in scurt timp, o strada deschisă, curată și modernă va deservi cetățenii din zonă.

„Strada Bisericii primește o haină nouă, pe porțiunea cuprinsă între Biserica Greco – Catolica și strada Ardealului. Se montează dalele carosabile, se ridica la cota căminele de canalizare, iar in scurt timp, o strada deschisă, curată și modernă va deservi cetățenii din zona și nu in ultimul rând va aduce un plus monumentului istoric, in speta Biserica Greco-Catolica, o mândrie și un simbol al orașului nostru” , a scris Mirel Vasile Hălălai, primarul orașului Teiuș pe facebook.

Foto: facebook – Mirel Vasile Hălălai