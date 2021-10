FOTO: GT Sport, victorie de poveste, 6-5 la Teiuș, cu Kinder, după o remontada de la 1-5, în minutul 54!!!

Metalurgistul Cugir a realizat a treia victorie consecutivă, după un meci dramatic pe propriul teren, scor 3-2 (1-2), cu Sticla Arieșul Turda.

Trupa lui Lucian Itu a remontat spectaculos în actul secund, unul dominat autoritar, a egalat prin I. Grozav (67), golul victoriei fiind marcat de Al. Rus (88), asta după ce, la rându-le, turdenii au întors rezultatul până la pauză, în numai 5 minute, reușite Svichi (31, penalty) și Salcău (35), scorul fiind deschis de M. Lupu (7). O partidă spectaculoasă sub Drăgana, meci în care amfitrionii au trecut prin toate stările posibile, dar au reușit să-și atingă scopul, să rămână neînvinși și să se impună în al treilea meci la rând, o premieră în acest sezon pentru ocupanta locului secund.

*Lucian Itu: „Nici nu mai am cuvinte să-i felicit pe băieți”

„Nici nu îmi găsesc cuvintele să-i felicit pe băieți. Efectiv sunt încântat. Chiar dacă ne-am impus în final de meci, asta dovedește că suntem pregătiți din toate punctele de vedere. Exceptând acele 5 minute din prima repriză, o perioadă neagră în care adversarii au trecut în avantaj, am avut o prestație reușită, ne-am creat multe ocazii. Am arătat caracter și atitudine, împotriva unei formații care nu este una modestă. Se vede treaba că în acest campionat avem parte numai de meciuri pe muchie de cuțit, dar suntem bucuroși că am remontat și am reușit a treia victorie„, a spus Lucian Itu.

În actul secund, Șaucă (50) a șutat peste transversală de la 16 metri. În minutul 51, vizitatorii au solicitat un penalty la o intervenție a lui Vlădia asupra lui Cordoș. Gazdele au egalat prin I. Grozav, iar în minutul 73, Vlădia, tot la un corner, a reluat cu capul alături dintr-un metru. Șaucă (78) șut în Budin din 8 metri. P. Păcurar (80), lovitură liberă puțin pe lângă vinclu. Cocan (83) nu ajunge balonul în 2 metri la o pasă Șaucă, o mare ocazie! G. Goronea, ce a făcut un meci excelent împotriva fostei formații, a trimis în transversală din corner (85), Imediat, Cocan, de la 15 metri a lobat peste!

*Busculadă la finalul primei reprize

În ultimele secvențe ale primului mitan, altfel liniștit, fără niciun avertisment până în acel moment, lucrurile au degenerat, iar componenții celor două tabere s-au încăierat, fiind nevoie de intervenția forțelor de ordine, a arbitrilor și a celor de pe băncile tehnice. Gazdele au reproșat faptul că adversarii nu au trimis balonul afară într-un moment în care un jucător era căzut, dând dovadă de nesportivitate, conflictul fiind cu greu aplanat, după circa 5 minute. Centralul a acordat 4 galbene, câte două în fiecare tabără, pentru împingeri reciproce, pentru Vitinha, Al. Rus, respectiv Vereș și Paleoca, asta după încheierea primului mitan.

Lovitură de teatru sub Drăgana, unde turdenii au întors rezultatul în 5 minute, la singurele șuturi pe spațiul porții

*1-0, MIN. 7: M. LUPU, cap din plonjon, din 4 metri, la centrarea perfectă de la Șaucă. Atacantul cugirean, ajuns la cota 5, după a treia etapă la rând în care a punctat

*1-1, MIN. 31: SVICHI a transformat un penalty, cu un șut sub bară, după un fault făcut de P. Păcurar, o intervenție imprudentă, supra fostului cugirean G. Goronea

*1-2, MIN. 35: lansat de Svichi, SALCĂU a șutat în colțul lung

*2-2, MIN. 67: I. GROZAV cap din 8 metri, la cornerul bătut de Vitinha de pe dreapta

*3-2, MIN. 88: Al. RUS șut bombă de la 18 metri, la o minge întoarsă de M. Lupu, la prima reușită pentru gruparea de sub Drăgana

Vereș (4), scăpat singur pe stânga a lobat peste buturile lui Opric. După deschiderea scorului, același atacant M. Lupu a avut două lovituri de cap periculoase, puțin pe lângă bară în minutul 15.

Amfitrionii au două jocuri succesive acasă (peste o săptămână cu Viitorul Cluj).

Metalurgistul Cugir: R. Opric – Al. Rus, I. Grozav (90+4, Șt. Radu), Vlădia, Vitinha – Tăban (58, Cocan), Boldea, P. Păcurar (80, Selagea), Nicula (58, Al. Popescu) – Șaucă/ cpt, M. Lupu; rezerve: Perjeriu, M. Neagu, Udrea, Andriuc, Șuteu. Antrenor Lucian Itu – principal.

Sticla: Onciu – Cimpoieșu (80, Chiș), Budin, Cordoș/ cpt., Manu – G. Goronea, Paleoca, Salcău (68, Cobârzan), Vereș (60, Fl. Dan) – Svichi, Dioșan. Pe bancă: Ursu, Chiș, Băețan, Al. Savu, Saroși, Pârțilă, Val. Marcu. Antrenor Florin Pampea – principal.

Arbitri R. Ciorbea (Sânpetru), R. Ciuraru, G. Bedohazy (ambii Sf. Gheorghe) Observatori Cl. Ștefănuți (Năsăud), V. Hrițac (Simeria)

Avertismente: Al. Rus (45+2), Vitinha (45+2), Vlădia (73)/ Vereș (45+2), Paleoca (45+2)