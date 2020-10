FOTO| Grădinița cu Program Prelungit „Dumbrava minunată” Alba Iulia derulează și în acest an școlar proiectul ERASMUS – „Metode inovative în educația pentru sănătate”

Pentru o perioadă de 2 ani, Grădinița cu Program Prelungit „Dumbrava minunată” din Alba Iulia a inițiat în cadrul programului ERASMUS+ proiectul „Innovative Methods in Health Education Activities”, având ca partener educațional pe Grădinița Melikgazi Belediyesi Tinaztepe Anaokulu din Turcia.

Proiectul își propune să formeze copiilor comportamente adecvate, în sensul asimilării unui stil de viață sănătos, printr-o alimentație sănătoasă, consum crescut de fructe și legume, consumul de apă plată în detrimentul sucurilor carbogazoase, mișcare susținută în aer liber și menținerea unei igiene corporale corecte, dar și să dezvolte în acest sens competențele cadrelor didactice spre a realiza activități de promovare ,,A unui stil de viață sănătos”, folosind metode și mijloace adecvate.

Obiectivele acestui proiect sunt:

Familiarizarea cadrelor didactice implicate, cu noi metode prin care se promovează un stil de viață sănătos în grădiniță, pe tot parcursul proiectului.

Aplicarea metodelor inovative în procesul instructiv-educativ, de către minim 60% dintre cadrele didactice participante, pe tot parcursul proiectului.

Crearea, de către cadrele didactice, a unor mijloace optime de învățământ, care să ducă la buna desfășurare a activităților referitoare la stilul de viață sănătos.

Prin acest proiect, fiecare participant va dobândi câteva competențe cheie, care îi vor permite să lucreze mai ușor și mai eficient în activitățile de educație pentru sănătate.

Astfel, prima activitate intitulată: ,,Copii sănătoși – copii voioși”, va avea loc în România. În cadrul acestei activități, participanți din Turcia vor vizita Grădinița cu Program Prelungit ,,Dumbrava minunată” și împreună cu educatoarele din unitate, timp de 5 zile, vor derula următoarele ateliere: Atelier de nutriție pentru cei mici (consum de fructe și legume), Atelier de mișcare pentru sănătate și jocuri în aer liber, Știu să fiu curat și Bem apă, nu suc. Toate aceste ateliere, au ca scop identificarea unor metode optime de realizare a activităților de educație pentru sănătate în grădiniță. Atelierele vor fi realizate în parteneriat cu profesori de sport, asistente medicale, specialiști, care vor oferi sprijin profesionist.

Ulterior, grădinița parteneră din Turcia găzduiește a doua activitate intitulată: „Mijloace optime utilizate în activitățile de educație pentru sănătate din grădiniță”. În cadrul acestei întâlniri, cadrele didactice participante în proiect vor ajunge în grădinița din Melikgazi, unde împreună cu educatoarele de acolo, vor găsi diverse mijloace didactice optime, care să poată fi folosite în cadrul activităților de educație pentru sănătate.

A treia activitate denumită ,,Aplicarea metodelor și mijloacelor inovative în activitățile de educație pentru sănătate” va fi realizată de ambele grădinițe partenere în perioada imediat următoare vizitelor de studiu.

Acest proiect reprezintă un instrument de verificare a cunoștințelor copiilor despre corpul uman, despre propria persoană, despre reguli de igienă fizică si alimentară, le oferă posibilitatea de a se cunoaște mai bine și de a-și proteja sănătatea, sporind astfel șansele integrării lor în societate.

Principalii factori care au impact asupra stării de sănătate și boală sunt comportamentele care descriu stilul de viață: alimentație echilibrată, consumul de fructe și legume, consumul de lichide (apa plată), practicarea zilnică a exercițiului fizic, respectarea orelor de somn și a normelor de igienă personală și de grup.

În cadrul proiectului se desfășoară:

activități pentru copii ca de exemplu: realizarea de afișe, reclame cu mesaje pozitive pe cele 4 componente ale proiectului; exerciții practice de igienă personală și de grup; realizarea de desene, colaje, machete pe tematica abordată; activități de explorare senzorială a gusturilor, texturilor, etc.; vizionare de filmulețe, diapozitive, imagini relevante; activități casnice de pregătirea mesei, de degustare a unor salate, frigărui din fructe și legume, sandwich-uri sănătoase, etc.; activități practice – confecționări de costume, măști pentru ,,Parada fructelor și legumelor”; trasee aplicative, jocuri de mișcare și distractive, ștafete, competiții, scenete, vizite la cabinetele medicale, aprozar, etc., dacă perioada ne va permite;

Activități pentru cadrele didactice: informarea părinților în legătură cu politica grădiniței de adoptare a unui stil de viață sănătos pentru copii și asigurarea unei oferte sănătoase în ceea ce privește alimentația copiilor; stabilirea legilor grupei; workshop-uri cu părinții, lectorate, aplicare de chestionare; realizarea de materiale audio-video pe tematica proiectului; activități de monitorizare a consumului de fructe și legume, consum de apă plată în detrimentul băuturilor carbogazoase, monitorizare reguli de igienă și mișcare zilnică; adoptarea unei atmosfere pozitive în timpul servirii mesei;

Activități pentru părinți: participare la workshop-uri, lectorate, completare chestionare; recunoașterea beneficiilor unui stil de viață sănătos pentru copii și însușirea unor deprinderi igienice și alimentare corecte; realizarea unor calendare: motric, consum fructe și legume, consum apă și reguli de igienă; alcătuirea unor liste de cumpărături împreună cu copiii pentru promovarea unui stil de viață sănătos (produse alimentare sănătoase, obiecte de igienă personală, obiecte pentru realizarea mișcării zilnice, apă plată și lichide); adoptarea unei atmosfere pozitive în timpul servirii mesei (nu forțăm copiii, nu amenințăm: dacă nu mănânci nu ieși afară, nu condiționăm servirea mesei de achiziția unor jucării, jocuri, etc.).

Activitatea proiectului va fi integrată în toată activitatea grădiniței, prin faptul că nu doar în acea săptămâna se va discuta despre stilul de viață sănătos, ci în permanență vom urmări realizarea tuturor obiectivelor educației pentru sănătate în grădinița noastră.

Va exista și un proiect tematic derulat de fiecare grupă în parte, în care educatoarele își vor concepe activități prin care să realizeze obiective propuse prin proiect.

În anul școlar 2019-2020, primul an al proiectului, am reușit să desfășurăm activități ca: lectorate cu părinții – Prezentarea proiectului de parteneriat strategic ,,Innovative Methods in Health Education Activities”; promovarea proiectului în rândul cadrelor didactice și în comunitatea locală; realizarea materialelor promoționale ale proiectului, a site-ului proiectului; pregătirea mobilităților pentru cadrele didactice; activitate în colaborare cu Crucea Roșie filiala Alba – filmulețe despre nutriție și igienă; aplicare chestionare părinți – „Stil de viață sănătos”; vizite cu preșcolarii la aprozare, la cabinetul medical, la cabinetul stomatologic; mișcare pentru sănătate – trasee aplicative realizate în colaborare cu Direcția Județeană Pentru Tineret și Sport; sărbătorirea Zilei sănătății mintale/Ziua zâmbetului.

Raportarea se va face după fiecare activitate, de către educatoarea grupei în scris, aceasta cuprinzând modalitatea desfășurării activităților, locul, persoanele implicate, impactul asupra celor implicați în proiect, iar rapoartele vor fi înaintate managerului de proiect pentru monitorizare și diseminare.

În mod indirect acest proiect va duce la creșterea satisfacției părinților privitor la activitățile derulate de cadrele didactice din grădinița noastră și promovarea acestui stil de viață sănătos și în familiile preșcolarilor, precum și creșterea popularității și prestigiului instituției noastre.

Manager proiect, prof. Aurora Vârtei; responsabil promovare imagine și coordonator proiect, prof. Nicoleta Alina Nicola