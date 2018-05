FOTO: Geologul Pavai Vajna Ferenc, născut în Uioara de Sus, comemorat prin proiectul “Etnii fără bariere”, inițiat de Corul “Doruleț” din Ocna Mureș

Proiectul “Etnii fără bariere”, inițiat de Corul “Doruleț” din Ocna Mureș, a avut drept obiectiv major comemorarea fiului comunitații, Pavai Vajna Ferenc, născut în Ciunga (Uioara de Jos), geolog ce a descoperit apa termală din Hajdúszoboszló, Ungaria.

”În armonie deplină, corurile „Doruleț” și cel Reformat au derulat un proiect în două etape: prima etapa a avut loc la Ocna Mureș, la Casa de Cultură, în 11 mai, când cele două coruri au concertat sub bagheta dirijorilor prof. Eva Forika și prof. Levente Szoch. A avut loc o proiecție tematică, realizată de prof. Maria Konya.

In a doua etapa a proiectului, cele doua coruri prietene s-au deplasat la Hajdúszoboszló, in Ungaria, in perioada 12- 14 mai. 2018. Coristii au vizitat parcul cu statuia marelui geolog; aici s-a pastrat un moment de reculegere si s-a realizat un flashmob, apoi s-a vizitat orasul si strandul.

Cazarea corurilor a fost la Hotelul Baratsag (Prietenia).

Pentru noi, este important personalitatea lui, deoarece s-a născut pe meleagurile Uiorene.

Proiectul amintit a avut sustinerea Primariei si a Bisericii Reformate din Ocna Mures.

Comemorand pe PAVAI VAJNA FERENC, recunoastem valoarea marelui geolog nascut pe meleaguri uiorene!

Repere

Geologul Pávai Vajna Ferenc, numit “părintele apelor termale”, s -a născut la 6 martie 1886 la Ciunga, Casa în care s -a născut se afla la marginea satului, la poalele dealului Banța.

A fost un renumit geolog și specialist în foraje. Activitatea lui științifică fiind recunoscută doar în a doua jumătate a sec. al XX – lea.

În Transilvania, în perioada 1912 – 1913, a participat la cartografierea zonelor cu hidrocarburi gazoase iar în Maramureș a cartografiat Valea Izei.

A făcut cartografieri atât în Slovacia cât și în Cehia.

In anul 1925 forările au continuat la o adâncime de 1080m, iar apa termală descoperită avea 73 C. Apoi, ca pt ca apa termala sa aiba un debit mai mare și permanentă, s-a forat la peste 2 000 de m.

Începând cu anul 1927, Hajdúszoboszló a devenit una din cele mai mari centre balneoclimaterice, nu numai din Ungaria, ci și din centrul și sud – estul Europei. (Text și foto: prof. Elena Cărunta)