FOTO| Elevul sergent David Țepeș, de la Colegiul Militar din Alba Iulia, concurează astăzi la Olimpiada de Lingvistică Asia – Pacific 2022

ANGAJĂRI la STAT: Concursuri pentru ocuparea unor funcții publice din cadrul APIA – Centrul Județean Alba. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS

Concurs pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie vacante (2 funcţii) din cadrul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţii pentru Agricultură – Centrul Judeţean Alba.

Informaţii concurs

Tip concurs: Recrutare pe funcţie publică de execuţie vacantă în afara Agenţiei

Data de sustinere a probei scrise: 20.05.2022, ora 10:00

Locaţia de desfăşurare a concursului: sediul APIA-Centrul judeţean Alba , str.Moţilor, nr.112, jud. Alba

Stare concurs: Programat

Observaţii suplimentare: Persoană de concurs: Coltor Liliana consilier Tel./fax 0258830650 E-

mail:[email protected]

Data afişării: 20.04.2022, ora 08:00

Informaţii posturi scoase la concurs

Consilier

Descriere post Localizare post

Clasa: I

Grad: asistent

Tip compartiment: SERVICIU

Denumire compartiment: MASURI SPECIFICE APIA – CENTRUL JUDEŢEAN ALBA

Localitate: ALBA IULIA

Judeţ: ALBA

Consilier

Descriere post Localizare post

Clasa: I

Grad: asistent

Tip compartiment: BIROU

Denumire compartiment: CENTRUL LOCAL CÂMPENI APIA – CENTRUL JUDEŢEAN ALBA

Localitate: ALBA IULIA

Judeţ: ALBA

Condiţii de participare

Consilier, clasa I, grad profesional asistent – Centrul Local Câmpeni

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în următoarele domenii fundamentale : ştiinţe inginereşti, ştiinţe sociale – ramura de ştiinţă: ştiinţe juridice sau stiinţe administrative sau ştiinţe economice;

– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minimum 1 an;

Consilier, clasa I, grad profesional asistent – Serviciul Măsuri Specifice

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în următoarele domenii fundamentale : ştiinţe inginereşti, ştiinţe sociale – ramura de ştiinţă: ştiinţe juridice sau stiinţe administrative sau ştiinţe economice;

– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minimum 1 an;

Bibliografie concurs, atribuţii conform fişei postului și depunere dosare concurs

Dosarele de concurs se depun la sediul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului.

Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână. Bibliografia, tematica, atribuţiile prevăzute în fişa postului, precum şi alte date necesare desfăşurării concursului se afişează pe pagina de internet a autorităţii sau instituţiei publice organizatoare, la secţiunea special creată în acest scop.

Responsabilitatea privind legalitatea şi corectitudinea informaţiilor din conţinutul anunţului de concurs publicat pe site-ul Agenţiei şi încadrarea în temeiurile legale prevăzute de actele normative aparţin în exclusivitate autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului.

Consilier, clasa I, grad profesional asistent -Centrul Local Câmpeni

1. Constituţia României, republicată;

2.Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare;

3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

4.Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

5. Legea 1/2004 privind înfiinţarea, organizarea si funcţionarea APIA, cu modificările şi completările ulterioare;

6. Ordonanta de urgentă nr. 11/2021 pentru aprobarea schemelor de plăti si a unor instrumente de garantare care se aplică in agricultură in anii 2021 si 2022;

7. Ordinul M.A.D.R. nr. 45/2021 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, conditiilor specifice si a modului de implementare a schemelor de plăţi prevăzute la art.1 alin. (2) si (3) si art. 35 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr.11/2021 pentru aprobarea schemelor de plăţi si a unor instrumente de garantare care se aplică in agricultură în anii 2021 si 2022;

8.Ordinul M.A.D.R nr. 194/2019 privind aprobarea sistemelor de sancţiuni aplicabile cererilor de plată depuse începăând cu anul 2019 pentru măsurile de 10 „Agromediu şi climă”, 11 „Agricultura ecologică” şi 13 „Plăţi pentru zone care se confruntă cu constrângerile naturale sau cu alte constrăngeri specifice” prevăzute în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, cu modificările şi completările ulterioare;

9. Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 privind finanţarea, gestionarea şi monitorizarea politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1290/2005 şi (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului cu modificările şi completările ulterioare;

10. Regulament (UE) Nr. 1307/2013 de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului cu modificarile şi completările ulterioare;

Tematica:

1. Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale ale cetăţenilor;

2. Statutul funcţionarilor publici;

3. Drepturile cetăţenilor, discriminarea, hărţuirea, egalitatea în activitatea economică şi în materie de angajare şi profesie, accesul la serviciile publice administrative şi juridice, de sănătate, la alte servicii, bunuri şi facilităţi, accesul la educaţie , dreptul la demnitatea personală;

4. Egalitatea de şanse si de tratament între bărbaţi şi femei;

5. Înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură;

6. Schemele de plată care se aplică în agricultură în perioada 2021-2022, domeniul de aplicare şi definiţii, dispoziţii generale, transferul de exploataţie, forţa majoră, dispoziţii finale;

7. Condiţii specifice şi criterii de eligibilitate pentru acordarea plăţilor, domeniul de aplicare şi definiţii, fermierul activ, schema de plată unică pe suprafaţă, Ajutoare naţionale tranzitorii în sectorul vegetal si zootehnic, sprijin cuplat sector vegetal şi zootehnic, plata pentru practici agricole benefice pentru climă şi mediu, schema pentru micii fermieri, măsurile de dezvoltare rurală, dispoziţii finale;

8. Sisteme de sancţiuni aplicabile cererilor de plată depuse începând cu anul 2019 pentru măsurile 10 „Agromediu şi climă”, 11 „Agricultura ecologică” şi 13 „Plăţi pentru zone care se confruntă cu constrângerile naturale sau cu alte constrăngeri specifice” prevăzute în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020,

9. Finantarea, gestionarea si monitorizarea politicii agricole comune: domeniul de aplicare şi definiţii, Dispozitii generale privind fondurile agricole, Sisteme de control şi sancţiuni- Sistemul Integrat de Administrare şi Control;

10. Norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune;

Consilier, clasa I, grad profesional asistent – Serviciul Măsuri Specifice

1. Constituţia României, republicată;

2.Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare;

3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

5. Legea 1/2004 privind înfiinţarea, organizarea si funcţionarea APIA, cu modificările şi completările ulterioare;

6. Hotărârea Guvernului nr. 339 din 30 aprilie 2020 privind aprobarea Programului naţional apicol pentru perioada 2020-2022, a normelor de aplicare, precum şi a valorii sprijinului financiar, cu modificările si completarile ulterioare;

7. Hotărârea Guvernului nr. 1.174 din 29 decembrie 2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură, cu modificările şi completările ulterioare;

8. Hotărârea Guvernului nr. 1179/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul creşterii animalelor, cu modificările şi completările ulterioare;

9. Hotărârea Guvernului nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru şcoli al României în perioada 2017- 2023 şi pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul şcolar 2017-2018, cu modificarile si completarile ulterioare;

10. Hotărârea Guvernului nr. 868/2018 privind stabilirea modului de acordare a sprijinului financiar din partea Uniunii Europene pentru producătorii din sectorul vitivinicol în perioada 2019-2023 cu modificările şi completările ulterioare;

Tematica:

1. Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale ale cetăţenilor;

2. Statutul funcţionarilor publici;

3. Drepturile cetăţenilor, discriminarea, hărţuirea, egalitatea în activitatea economică şi în materie de angajare şi profesie, accesul la serviciile publice administrative şi juridice, de sănătate, la alte servicii, bunuri şi facilităţi, accesul la educaţie , dreptul la demnitatea personală;

4. Egalitatea de şanse si de tratament între bărbaţi şi femei;

5. Înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură

6. Sprijinul financiar Programul naţional apicol pentru anul 2020-2022, norme de aplicare;

7. Schema de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură;

8. Schema de ajutor de stat în sectorul creşterii animalelor;

9. Programul pentru şcoli al României în perioada 2017-2023;

10. Sprijinul financiar din partea Uniunii Europene pentru producătorii din sectorul vitivinicol în perioada 2019-2023;