FOTO| Elevi de nota 10 la Liceul Teoretic “David Prodan”, Cugir: Rezultate excepţionale la învăţăturã, olimpiade şi concursuri

Acum cã anul şcolar s-a încheiat, a venit momentul sã ne uitãm în urmã şi sã facem o nouã retrospectivã a rezultatelor obţinute de elevii Liceului Teoretic “David Prodan”, și, dupã cum bine v-am obişnuit, ținem să precizãm cã, în ciuda pandemiei, a distanţãrii sociale şi a multiplelor probleme ivite pe parcurs – şcoala online – nu au fost puține cazurile în care, ne-am simţit peste măsurã de mândri de faptul cã avem atât de mulţi copii care ne pot reprezenta cu succes atât pe plan local cât şi naţional.

De la rezultate excepţionale la învăţăturã, la olimpiade şi concursuri naţionale și internaţionale, avem elevi deosebit de implicaţi, pentru care şcoala este o pasiune, iar nevoia de a descoperi, de a şti mai mult, de a face mai mult, de a se depăşi pe sine, primeazã. Le mulţumim cu aceastã ocazie, atât lor cât si cadrelor didactice care i-au pregãtit şi care au investit timp, energie şi mult suflet astfel încât aceşti copii sã îşi depăşeascã limitele şi să înregistreze progrese remarcabile.

Pentru început, am dori să-i menţionãm pe elevii de zece. Acel zece curat, care se dobândeşte prin multã muncã, multe eforturi, şi uneori poate prin prea multe sacrificii – acel zece care nu te transformã automat în tocilarul clasei, ci care vine mai degrabã ca o confirmare a faptului cã eşti bun, cã vrei, cã poţi, şi cã standardele tale sunt ridicate, cã ai deja o ţintã stabilitã undeva într-un cotlon al minţii tale şi cã ceea ce ţi-ai propus sã faci, vrei sã obţii prin eforturi proprii, conştient fiind de faptul cã în acest mod îţi pavezi de fapt propriul drum înspre o viitoare carierã de succes.

Astfel 8 elevi au încheiat acest an şcolar cu media generală zece:

– Bîte Marian IX A (profil matematică – informatică),

– Hondola Paul IX A (profil matematică – informatică),

– Ilca Georgiana X A (profil matematică – informatică)

– Urieșu Iulius X A (profil matematică – informatică),

– Isarie Briana X B (profil știinte ale naturii).

– Truţă Andra XI C (profil filologie, intensiv engleză).

– Herlea Denisa XII A (profil matematică-informatică).

O situație excepțională a realizat eleva Negoiţescu Andreea din clasa a XI A (profil matematică – informatică) care a reușit să obțină media 10 în al 3-lea an consecutiv.

La capitolul olimpiade şi concursuri, lista este lungã și deosebit de variatã. Analizând-o cu atenţie veţi descoperi cu siguranţã, cã elevii Liceului Teoretic “David Prodan” sunt interesaţi de o multitudine de domenii.

Vă reamintim în acest context cã toate etapele naţionale și multe etape județene ale Olimpiadelor din acest an, au fost anulate – având în vedere situaţia la nivel modial declanșatã de răspândirea virusului Covid 19.

Dintre bobocii liceului, în anul acesta şcolar s-au remarcat la etapa județeană:

– Băluţiu Denisa, IX B, premiul I, Olimpiada de Limba Italiană, calificată la etapa națională.

– Barbu George, IX A, premiul II, Olimpiada de Logicã, Argumentare şi Comunicare.

– Călugăr Mihnea Gheorghe, IX A premiul III, Olimpiada de Informatică.

– Bîte Robert, IX A, menţiunea I, Olimpiada de Limba Francezã.

– Oană Ștefan Rares IX A, menţiune, Olimpiada de Informaticã.

Dintre elevii clasei a X-a, au fost dornici de afirmare:

– Urieșu Iulius, X A, premiul I, Olimpiada de Informaticã, calificat la etapa națională.

– Varga Beniamin, X C, premiul I, Olimpiada de Limba Italiană, calificat la etapa națională.

– Olinovici Mihai – Cătălin, X A, menţiune, Olimpiada de Informaticã.

Nici elevii claselor a XI-a nu s-au lăsat mai prejos, astfel încât, Simedru Sorana din XI C, ne-a adus zâmbetul pe buze prin performanţa sa, premiul I la Olimpiada de Limba Spaniolã, calificată la etapa națională.

Iar dacă aveaţi cumva impresia cã singura preocupare a elevilor de clasa a XII-a este examenul de bacalaureat, ţinem sã vã contrazicem. Ne-au surprins plãcut prin rezultatele lor:

– Șandru Timotei, XII B, premiul II, Olimpiada de Limba Spaniolã.

– Matei Roxana, XII A, premiul II, Olimpiada de Filosofie.

– Buleandră Ruben, XII A, menţiune, Olimpiada de Informaticã.

Pe langã clasicele olimpiade, elevii de la Liceul Teoretic “David Prodan” Cugir au participat și la alte concursuri, unde trei s-au dovedit a fi printre cei mai buni:

– Lazăr Ariana, XII A, premiul II etapa naţionalã la concursul în limba engleză, Public Speaking,

– Petrescu Cristian, XI A, premiul I la Catalyst Coding Contest (concurs de informatică),

– Urieșu Iulius, X A, premiul III la Catalyst Coding Contest (concurs de informatică).

Iar spre final, ca dovadã incontestabilã a faptului că elevii noṣtri sunt pro scoalã și pro tot ceea ce Liceul Teoretic David Prodan are de oferit, am dori să-i menționăm și pe acei elevi care au avut o prezenţã de sutã la sutã la cursuri: Iancu George Andy IX B, Tărtău Alina IX B, Vasile Flavia IX B, Ardeleanu Ștefania XI C. Dorim să o evidențiem la acest capitol în mod special pe absolventa noastră, eleva Nistorescu Andra din clasa XII C care în cei patru ani de liceu a nu a avut nici o absență.

Ținem să-i felicităm pe aceastã cale atât pe ei, cât si pe profesorii care i-au pregãtit: Janeta Crãciun, Cãlin Furdui, Lilica Vanţ, Cristina Montanari, Anca Munteanu și Serafina Oarga pentru rãbdarea, dragostea si conştinciozitatea cu care i-au îndrumat pe aceşti copii. Pentru elevi de nota 10 e nevoie de profesori de nota 10.