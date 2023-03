FOTO| Eleva fruntaș Lia Iancu, de la Colegiul Militar din Alba Iulia, locul I și calificarea la etapa națională a Olimpiadei de Geografie. Patric Sotoc a obținut locul II

Rezultatele FINALE la olimpiada de Matematică, faza județeană ALBA: Vezi notele primite de elevi după contestații

Inspectoratul Școlar Județean Alba a publicat astăzi, 15 martie, rezultatele finale la olimpiada de Matematică, faza județeană.

Probele au avut loc pe data de 11 martie 2023.

Pentru tabelul în format Excel, dați click AICI pentru a accesa pagina ISJ Alba.

Rezultatele finale la olimpiada de Matematică faza județeană Alba

Clasa a V-a

Cod Clasa Unitatea de învățământ Numele si prenumele profesorului îndrumător Punctaj problema 1 Punctaj problema 2 Punctaj problema 3 Punctaj problema 4 Total

AB_MAT_01 a V-a COLEGIUL NAȚIONAL „Lucian Blaga” – SEBEȘ LORINTZ LILIANA 0 2 2.5 1 5.5

AB_MAT_02 a V-a COLEGIUL NAȚIONAL „Lucian Blaga” – SEBEȘ LORINTZ LILIANA 3 7 3 3 16

AB_MAT_03 a V-a COLEGIUL NAȚIONAL „Lucian Blaga” – SEBEȘ LORINTZ LILIANA 0 7 0 0 7

AB_MAT_04 a V-a ȘCOALA GIMNAZIALĂ – CÂMPENI BOTA MARIANA 0.5 0 0.5 0 1

AB_MAT_05 a V-a ȘCOALA GIMNAZIALĂ„Ovidiu Hulea”- AIUD BURLAN ELENA-DANIELA 0.5 4 5 4 13.5

AB_MAT_06 a V-a COLEGIUL NAȚIONAL „Lucian Blaga” – SEBEȘ LORINTZ LILIANA 3 7 3 0 13

AB_MAT_07 a V-a ȘCOALA GIMNAZIALĂ „Avram Iancu” – ALBA IULIA FRĂȚILĂ MARIA 7 2.5 4.5 1 15

AB_MAT_08 a V-a ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”Mihai Eminescu” – ALBA IULIA SAVA CORINA 6.5 7 1.5 1 16

AB_MAT_09 a V-a ȘCOALA GIMNAZIALĂ „Avram Iancu” -ALBA IULIA URCAN MIHAELA 6.5 6 2.5 3 18

AB_MAT_10 a V-a COLEGIUL NAȚIONAL „Lucian Blaga” – SEBEȘ LORINTZ LILIANA 6 2 5 2 15

AB_MAT_11 a V-a ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”Mihai Eminescu” – ALBA IULIA SAVA CORINA 6 0 2 3 11

AB_MAT_12 a V-a COLEGIUL NAȚIONAL ”Inochentie Micu Clain”- BLAJ GHIȚĂ IOAN 7 0 3 0 10

AB_MAT_13 a V-a COLEGIUL NAȚIONAL „Lucian Blaga” – SEBEȘ LORINTZ LILIANA 2 2 4.5 0 8.5

AB_MAT_14 a V-a SCOALA GIMNAZIALĂ „Lucian Blaga” – OCNA MUREȘ HORVAT RAMONA absent

AB_MAT_15 a V-a ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”Iosif Pervain” – CUGIR GEORGESCU MARIA 2 1.5 1 0 4.5

AB_MAT_16 a V-a ȘCOALA GIMNAZIALĂ, Nr.3 – CUGIR ȚÎRLEA ANCA- STELA absent

AB_MAT_17 a V-a COLEGIUL NAȚIONAL „Lucian Blaga” – SEBEȘ LORINTZ LILIANA 3.5 7 3 1 14.5

AB_MAT_18 a V-a ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”Mihai Eminescu” – ALBA IULIA SAVA CORINA 6 7 3.5 1 17.5

AB_MAT_19 a V-a COLEGIUL NAȚIONAL „Lucian Blaga” – SEBEȘ LORINTZ LILIANA 7 4 2.5 3 16.5

AB_MAT_20 a V-a ȘCOALA GIMNAZIALĂ, Nr. 2 – SEBEȘ OANCEA VASILIANA 7 0 1.5 5 13.5

AB_MAT_21 a V-a COLEGIUL NAȚIONAL „Lucian Blaga” – SEBEȘ LORINTZ LILIANA 3 7 3 1 14

AB_MAT_22 a V-a ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”Mihai Eminescu” – ALBA IULIA SAVA CORINA 6 7 0 1 14

AB_MAT_23 a V-a COLEGIUL NAȚIONAL „Lucian Blaga” – SEBEȘ LORINTZ LILIANA 3 2 1 2 8

AB_MAT_24 a V-a COLEGIUL NAȚIONAL „Lucian Blaga” – SEBEȘ LORINTZ LILIANA 1 0 0 2 3

AB_MAT_25 a V-a COLEGIUL NAȚIONAL „Lucian Blaga” – SEBEȘ LORINTZ LILIANA 3 3 2 1 9

AB_MAT_26 a V-a ȘCOALA GIMNAZIALĂ „Avram Iancu” – ALBA IULIA ALBU IRINA 7 4 6 3 20

AB_MAT_27 a V-a COLEGIUL NAȚIONAL „Lucian Blaga” – SEBEȘ LORINTZ LILIANA 3 5.5 1 1 10.5

AB_MAT_28 a V-a ȘCOALA GIMNAZIALĂ, Nr. 2 – SEBEȘ OANCEA VASILIANA 3.5 3 0 1 7.5

AB_MAT_29 a V-a ȘCOALA GIMNAZIALĂ – GÂRBOVA SAVU MIHAELA GABRIELA 1 4 2 1 8

AB_MAT_30 a V-a ȘCOALA GIMNAZIALĂ, Nr. 2 – SEBEȘ OANCEA VASILIANA 7 6 3 3 19

AB_MAT_31 a V-a COLEGIUL NAȚIONAL „Lucian Blaga” – SEBEȘ LORINTZ LILIANA 1 7 2 3 13

AB_MAT_32 a V-a SCOALA GIMNAZIALA „Ion Agârbiceanu” – ALBA IULIA HADA ADRIANA 0 1.5 0 1 2.5

AB_MAT_33 a V-a COLEGIUL NAȚIONAL „Lucian Blaga” – SEBEȘ LORINTZ LILIANA 2.5 4 1.5 3 11

AB_MAT_34 a V-a ȘCOALA GIMNAZIALĂ – CÂMPENI BOTA MARIANA 3 3 0 1 7

AB_MAT_35 a V-a ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”Singidava” – CUGIR VLASEA FLOARE 1 4.5 0 1 6.5

AB_MAT_36 a V-a ȘCOALA GIMNAZIALĂ „Avram Iancu” – ALBA IULIA URCAN MIHAELA 5 2 0 0 7

AB_MAT_37 a V-a ȘCOALA GIMNAZIALĂ „Avram Iancu” -ALBA IULIA URCAN MIHAELA 3 6 4 1 14

AB_MAT_38 a V-a COLEGIUL NAȚIONAL „Lucian Blaga” – SEBEȘ LORINTZ LILIANA 3 2.5 2 0 7.5

AB_MAT_39 a V-a COLEGIUL NAȚIONAL „Lucian Blaga” – SEBEȘ LORINTZ LILIANA 3 4 0 1 8

AB_MAT_40 a V-a COLEGIUL NAȚIONAL „Lucian Blaga” – SEBEȘ LORINTZ LILIANA 3.5 4 4 0 11.5

AB_MAT_41 a V-a ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”Mihai Eminescu” – ALBA IULIA SAVA CORINA 7 1 3.5 1 12.5

AB_MAT_42 a V-a COLEGIUL NAȚIONAL „Lucian Blaga” – SEBEȘ LORINTZ LILIANA 1 4 1.5 1 7.5

AB_MAT_43 a V-a COLEGIUL NAȚIONAL ”Inochentie Micu Clain”- BLAJ GHIȚĂ IOAN 6 1.5 1 0.5 9

AB_MAT_44 a V-a LICEUL DE ARTE ”Regina Maria” – ALBA IULIA LĂNCRĂNJAN OANA 6 2 0 3 11

AB_MAT_45 a V-a SCOALA GINAZIALĂ ”Nicolae Drăgan” – GALDA DE JOS SFÂRA ADINA 3.5 1 0 0 4.5

AB_MAT_46 a V-a ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”Mihai Eminescu” – ALBA IULIA MARINESCU RODICA 6 7 1.5 0 14.5

Clasa a VI-a

Nr. crt. Clasa Unitatea de învățământ Numele si prenumele profesorului îndrumător Punctaj problema 1 Punctaj problema 2 Punctaj problema 3 Punctaj problema 4 Total

AB_MAT_47 a VI-a LICEUL „Horea, Cloșca și Crișan” – ABRUD STAN MARCEL 1 0 0 0 1

AB_MAT_48 a VI-a SCOALA GINAZIALĂ ”Nicolae Drăgan” – GALDA DE JOS SFÂRA ADINA 1 0 0 0 1

AB_MAT_49 a VI-a ȘCOALA GIMNAZIALĂ – SĂSCIORI ANCA ELENA 2 2 3 0 7

AB_MAT_50 a VI-a SCOALA GIMNAZIALA „Ion Agârbiceanu” – ALBA IULIA HADA ADRIANA 1 1 0 1 3

AB_MAT_51 a VI-a COLEGIUL NAȚIONAL „Lucian Blaga” – SEBEȘ MIHU ANCA 1 0 0 0 1

AB_MAT_52 a VI-a COLEGIUL NAȚIONAL „Lucian Blaga” – SEBEȘ MIHU ANCA 1 1 0 0 2

AB_MAT_53 a VI-a ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”Mihai Eminescu” – ALBA IULIA SAVA CORINA 7 2 0 0 9

AB_MAT_54 a VI-a ȘCOALA GIMNAZIALĂ„Ovidiu Hulea”- AIUD NIȚU ANGELA 1 1 0 0 2

AB_MAT_55 a VI-a ȘCOALA GIMNAZIALĂ, Nr. 2 – SEBEȘ OANCEA VASILIANA 1 3 0 0 4

AB_MAT_56 a VI-a ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”Iosif Pervain” – CUGIR GEORGESCU MARIA 0 1 0 0 1

AB_MAT_57 a VI-a SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX ”Sf. Simion Ștefan” – ALBA IULIA ȘERBĂNESCU IULIANA 2 1 1 3 7

AB_MAT_58 a VI-a SCOALA GIMNAZIALA „Ion Agârbiceanu” – ALBA IULIA HADA ADRIANA 4 1 0 1 6

AB_MAT_59 a VI-a COLEGIUL NAȚIONAL „Lucian Blaga” – SEBEȘ MIHU ANCA 7 3 0 1 11

AB_MAT_60 a VI-a ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”Toma Cocișiu” – BLAJ ANTONIADE IOAN LUCIAN 1 2 0 0 3

AB_MAT_61 a VI-a ȘCOALA GIMNAZIALĂ, Nr. 2 – SEBEȘ OANCEA VASILIANA 0 1 0 0 1

AB_MAT_62 a VI-a ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”Vasile Goldiș” – ALBA IULIA URSU GABRIELA 1.5 1 0.5 0 3

AB_MAT_63 a VI-a ȘCOALA GIMNAZIALĂ, Nr. 2 – SEBEȘ OANCEA VASILIANA 2.5 0 1 2 5.5

AB_MAT_64 a VI-a ȘCOALA GIMNAZIALĂ – CÂMPENI BOTA MARIANA 0 0 0 1 1

AB_MAT_65 a VI-a ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”Mihai Eminescu” – ALBA IULIA SAVA CORINA 1 2 1 0 4

AB_MAT_66 a VI-a ȘCOALA GIMNAZIALĂ „Axente Sever” – AIUD BÂLC GIANNY-ADRIAN 0.5 0.5 1 0 2

AB_MAT_67 a VI-a ȘCOALA GIMNAZIALĂ – CÂMPENI BOTA MARIANA 3 0 0 0 3

AB_MAT_68 a VI-a COLEGIUL NAȚIONAL „Lucian Blaga” – SEBEȘ MIHU ANCA 7 3 0 2 12

AB_MAT_69 a VI-a COLEGIUL NAȚIONAL „Lucian Blaga” – SEBEȘ MIHU ANCA 2 1 0 1 4

AB_MAT_70 a VI-a COLEGIUL NAȚIONAL „Lucian Blaga” – SEBEȘ MIHU ANCA 7 2 0 1 10

AB_MAT_71 a VI-a SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX ”Sf. Simion Ștefan” – ALBA IULIA ȘERBĂNESCU IULIANA 5 2 0 1 8

AB_MAT_72 a VI-a COLEGIUL NAȚIONAL „Lucian Blaga” – SEBEȘ MIHU ANCA 2 2 0 1 5

AB_MAT_73 a VI-a ȘCOALA GIMNAZIALĂ – ÎNTREGALDE SUĂRĂȘAN MIHAELA-IOANA 4 2 0 0 6

AB_MAT_74 a VI-a COLEGIUL NAȚIONAL „Lucian Blaga” – SEBEȘ MIHU ANCA 1 1 0 0 2

AB_MAT_75 a VI-a ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”Mihai Eminescu” – ALBA IULIA SAVA CORINA 7 2 0 0 9

AB_MAT_76 a VI-a LICEUL „Horea, Cloșca și Crișan” – ABRUD STAN MARCEL 2 0 0 1 3

AB_MAT_77 a VI-a ȘCOALA GIMNAZIALĂ – CÂMPENI BOTA MARIANA 1 0 0 2 3

AB_MAT_78 a VI-a ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”Toma Cocișiu” – BLAJ ANTONIADE IOAN LUCIAN 0 0.5 0.5 0 1

AB_MAT_79 a VI-a COLEGIUL NAȚIONAL „Lucian Blaga” – SEBEȘ MIHU ANCA 3 1 0 1 5

AB_MAT_80 a VI-a ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”Vasile Goldiș” – ALBA IULIA URSU GABRIELA 2 1 0 0 3

AB_MAT_81 a VI-a ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”Mihai Eminescu” – ALBA IULIA MARINESCU RODICA 7 4 0 1 12

AB_MAT_82 a VI-a ȘCOALA GIMNAZIALĂ, Nr. 2 – SEBEȘ OANCEA VASILIANA 1 0 0 0 1

AB_MAT_83 a VI-a ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”Mihai Eminescu” – ALBA IULIA MARINESCU RODICA 7 2 0 0 9

AB_MAT_84 a VI-a COLEGIUL NAȚIONAL „Lucian Blaga” – SEBEȘ MIHU ANCA 0 1 0 0 1

AB_MAT_85 a VI-a ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”Toma Cocișiu” – BLAJ ANTONIADE IOAN LUCIAN 2 4 1 1 8

AB_MAT_86 a VI-a COLEGIUL NAȚIONAL „Lucian Blaga” – SEBEȘ MIHU ANCA 6 2 0 1 9

AB_MAT_87 a VI-a COLEGIUL NAȚIONAL „Lucian Blaga” – SEBEȘ MIHU ANCA 3 3 0 1 7

AB_MAT_88 a VI-a ȘCOALA GIMNAZIALĂ „Avram Iancu” -ALBA IULIA ALBU IRINA 7 2 0 0 9

AB_MAT_89 a VI-a COLEGIUL NAȚIONAL „Lucian Blaga” – SEBEȘ MIHU ANCA 4 1 0 1.5 6.5

AB_MAT_90 a VI-a COLEGIUL NAȚIONAL „Lucian Blaga” – SEBEȘ MIHU ANCA 5 2 0 0 7

CLASA A VII-a

Nr. crt. Clasa Unitatea de învățământ Numele si prenumele profesorului îndrumător Punctaj problema 1 Punctaj problema 2 Punctaj problema 3 Punctaj problema 4 Total

AB_MAT_91 a VII-a ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”Mihai Eminescu” – ALBA IULIA MAXIM VETURIA 2.5 1 3 3 9.5

AB_MAT_92 a VII-a COLEGIUL NAȚIONAL „Lucian Blaga” – SEBEȘ MIHU ANCA 5 1 4 1.5 11.5

AB_MAT_93 a VII-a COLEGIUL NAȚIONAL „Lucian Blaga” – SEBEȘ MIHU ANCA 5 1 4 5.5 15.5

AB_MAT_94 a VII-a SCOALA GIMNAZIALA „Ion Agârbiceanu” – ALBA IULIA HADA ADRIANA 5 1.5 0 3.5 10

AB_MAT_95 a VII-a COLEGIUL NAȚIONAL „Lucian Blaga” – SEBEȘ MIHU ANCA 5 1 1.5 5 12.5

AB_MAT_96 a VII-a SCOALA GINAZIALĂ ”Nicolae Drăgan” – GALDA DE JOS SFÂRA ADINA 0 2 3 0 5

AB_MAT_97 a VII-a COLEGIUL NAȚIONAL „Lucian Blaga” – SEBEȘ MIHU ANCA 5 1 3 4 13

AB_MAT_98 a VII-a SCOALA GINAZIALĂ ”Nicolae Drăgan” – GALDA DE JOS SFÂRA ADINA 1 0 2.5 1 4.5

AB_MAT_99 a VII-a ȘCOALA GIMNAZIALĂ, Nr.3 – CUGIR COSTEA RADU 0 0 2 2 4

AB_MAT_100 a VII-a LICEUL TEHNOLOGIC “Alexandru Domșa” – ALBA IULIA RUS LUCIANA-MIRELA 0 0 2.5 2 4.5

AB_MAT_101 a VII-a ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”Mihai Eminescu” – ALBA IULIA MARINESCU RODICA 5 0 3 3.5 11.5

AB_MAT_102 a VII-a COLEGIUL NAȚIONAL „Lucian Blaga” – SEBEȘ MIHU ANCA 0.5 0 1 1 2.5

AB_MAT_103 a VII-a ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”Singidava” – CUGIR ȚÎRLEA ALEXANDRA 1 2 3.5 3 9.5

AB_MAT_104 a VII-a ȘCOALA GIMNAZIALĂ, Nr.3 – CUGIR COSTEA RADU 1 0 0 0 1

AB_MAT_105 a VII-a SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX ”Sf. Simion Ștefan” – ALBA IULIA PUȘCAȘ MIHAELA 0 0 1 4 5

AB_MAT_106 a VII-a ȘCOALA GIMNAZIALĂ „Avram Iancu” – ALBA IULIA FRĂȚILĂ MARIA 1 1 2 2 6

AB_MAT_107 a VII-a COLEGIUL NAȚIONAL „Lucian Blaga” – SEBEȘ MIHU ANCA 5 0 1.5 3 9.5

AB_MAT_108 a VII-a ȘCOALA GIMNAZIALĂ „Axente Sever” – AIUD BÂLC FLOAREA absent

AB_MAT_109 a VII-a ȘCOALA GIMNAZIALĂ „Avram Iancu” -ALBA IULIA FRĂȚILĂ MARIA 5 3 3 3 14

AB_MAT_110 a VII-a ȘCOALA GIMNAZIALĂ „Avram Iancu” -ALBA IULIA URCAN MIHAELA 7 7 7 4 25

AB_MAT_111 a VII-a COLEGIUL NAȚIONAL „Lucian Blaga” – SEBEȘ MIHU ANCA 5 2 3.5 3 13.5

AB_MAT_112 a VII-a COLEGIUL NAȚIONAL „Lucian Blaga” – SEBEȘ MIHU ANCA 5 0 0 1 6

AB_MAT_113 a VII-a COLEGIUL NAȚIONAL „Lucian Blaga” – SEBEȘ MIHU ANCA 1 0 3.5 4 8.5

AB_MAT_114 a VII-a ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”Mihai Eminescu” – ALBA IULIA MARINESCU RODICA 2 0.5 3 3 8.5

AB_MAT_115 a VII-a LICEUL TEOLOGIC GRECO-CATOLIC ”Sf. Vasile cel Mare” – BLAJ NISTOR RALUCA 0 1 1 3 5

AB_MAT_116 a VII-a COLEGIUL NAȚIONAL „Lucian Blaga” – SEBEȘ MIHU ANCA 5 1 3 5 14

Clasa a VIII-a

Nr. crt. Clasa Unitatea de învățământ Numele si prenumele profesorului îndrumător Punctaj problema 1 Punctaj problema 2 Punctaj problema 3 Punctaj problema 4 Total

AB_MAT_117 a VIII-a ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”Mihai Eminescu” – ALBA IULIA BOJOR ANA-MARIA 0 2 1.5 0.5 4

AB_MAT_118 a VIII-a ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”Mihai Eminescu” – ALBA IULIA SAVA CORINA 0.5 2 0.5 0.5 3.5

AB_MAT_119 a VIII-a COLEGIUL NAȚIONAL „Lucian Blaga” – SEBEȘ LORINTZ LILIANA 0 2.5 7 1 10.5

AB_MAT_120 a VIII-a ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”Mihai Eminescu” – ALBA IULIA MAXIM VETURIA 4 2.5 1 2 9.5

AB_MAT_121 a VIII-a ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”Mihai Eminescu” – ALBA IULIA SAVA CORINA 0 3 2 0.5 5.5

AB_MAT_122 a VIII-a ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”Mihai Eminescu” – ALBA IULIA MAXIM VETURIA 1 0 2 0 3

AB_MAT_123 a VIII-a COLEGIUL NAȚIONAL „Lucian Blaga” – SEBEȘ LORINTZ LILIANA 7 1 3.5 0.5 12

AB_MAT_124 a VIII-a COLEGIUL NAȚIONAL „Lucian Blaga” – SEBEȘ LORINTZ LILIANA 2 2.5 2 1 7.5

AB_MAT_125 a VIII-a COLEGIUL NAȚIONAL „Lucian Blaga” – SEBEȘ LORINTZ LILIANA 4 3 0.5 1 8.5

AB_MAT_126 a VIII-a COLEGIUL NAȚIONAL „Lucian Blaga” – SEBEȘ LORINTZ LILIANA 1 3 3 1 8

AB_MAT_127 a VIII-a LICEUL „Horea, Cloșca și Crișan” – ABRUD STAN MAGDALENA 1.5 6 1 2 10.5

AB_MAT_128 a VIII-a COLEGIUL NAȚIONAL „Lucian Blaga” – SEBEȘ LORINTZ LILIANA 7 5 0 2 14

AB_MAT_129 a VIII-a COLEGIUL NAȚIONAL „Lucian Blaga” – SEBEȘ LORINTZ LILIANA 0.5 0 1 1 2.5

AB_MAT_130 a VIII-a LICEUL DE ARTE ”Regina Maria” – ALBA IULIA NOVĂCEAN MARIA 1 5.5 2 0 8.5

AB_MAT_131 a VIII-a COLEGIUL NAȚIONAL ”Avram Iancu” – CÂMPENI STURZA IOANA 0 1.5 1 0 2.5

AB_MAT_132 a VIII-a ȘCOALA GIMNAZIALĂ „Avram Iancu” – ALBA IULIA FRĂȚILĂ MARIA 0 4 4 1.5 9.5

AB_MAT_133 a VIII-a COLEGIUL NAȚIONAL „Lucian Blaga” – SEBEȘ LORINTZ LILIANA 2 3 3 1.5 9.5

AB_MAT_134 a VIII-a ȘCOALA GIMNAZIALĂ – PETREȘTI NICOARĂ DANA 0 1.5 1 1 3.5

AB_MAT_135 a VIII-a LICEUL TEHNOLOGIC DE TURISM ȘI ALIMENTAȚIE – ARIEȘENI BÎTE MARIN 1 0.5 0 1 2.5

AB_MAT_136 a VIII-a SCOALA GIMNAZIALA „Ion Agârbiceanu” – ALBA IULIA HADA ADRIANA 0 1.5 3.5 1.5 6.5

AB_MAT_137 a VIII-a ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”Mihai Eminescu” – ALBA IULIA SAVA CORINA 0 2 3.5 0 5.5

AB_MAT_138 a VIII-a LICEUL TEHNOLOGIC “Alexandru Domșa” – ALBA IULIA RUS LUCIANA-MIRELA 0 1.5 0.5 0 2

AB_MAT_139 a VIII-a SCOALA GIMNAZIALĂ „Lucian Blaga” – OCNA MUREȘ HORVAT RAMONA absent

AB_MAT_140 a VIII-a LICEUL TEOLOGIC GRECO-CATOLIC ”Sf. Vasile cel Mare” – BLAJ NISTOR RALUCA 0 1 0.5 1 2.5

AB_MAT_141 a VIII-a LICEUL „Horea, Cloșca și Crișan” – ABRUD STAN MAGDALENA 4 1 4 1 10

Clasa a IX-a

Nr. crt. Clasa Unitatea de învățământ Numele si prenumele profesorului îndrumător Punctaj problema 1 Punctaj problema 2 Punctaj problema 3 Punctaj problema 4 Total

AB_MAT_142 a IX-a COLEGIUL NAȚIONAL „Horea, Cloșca și Crișan” – ALBA IULIA RUSU VALENTINA 5 3 3 5 16

AB_MAT_143 a IX-a COLEGIUL NAȚIONAL „Horea, Cloșca și Crișan” – ALBA IULIA PASCU ANDREI 0 7 2.5 2.5 12

AB_MAT_144 a IX-a COLEGIUL NAȚIONAL „Horea, Cloșca și Crișan” – ALBA IULIA RUSU VALENTINA 5 7 4 6 22

AB_MAT_145 a IX-a LICEUL TEORETIC „Petru Maior” – OCNA MUREȘ DEMIAN ILEANA 0 0 3.5 0 3.5

AB_MAT_146 a IX-a COLEGIUL NAȚIONAL „Horea, Cloșca și Crișan” – ALBA IULIA RUSU VALENTINA 7 6.5 4.5 0 18

AB_MAT_147 a IX-a COLEGIUL NAȚIONAL „Lucian Blaga” – SEBEȘ TODOR PETRU 0 0 2.5 0.5 3

AB_MAT_148 a IX-a COLEGIUL NAȚIONAL „Avram Iancu” – CÂMPENI STURZA IOANA 0 1 2 0 3

AB_MAT_149 a IX-a COLEGIUL NAȚIONAL ”Inochentie Micu Clain”- BLAJ GHIȚĂ IOAN 4.5 4 4 0 12.5

AB_MAT_150 a IX-a COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR „Mihai Viteazul” – ALBA IULIA SICOE ISABELA 0 0.5 2 0 2.5

AB_MAT_151 a IX-a COLEGIUL NAȚIONAL „Horea, Cloșca și Crișan” – ALBA IULIA RUSU VALENTINA 6.5 0 3.5 0 10

AB_MAT_152 a IX-a COLEGIUL NAȚIONAL ”Inochentie Micu Clain”- BLAJ GHIȚĂ IOAN 4.5 0.5 4 0 9

AB_MAT_153 a IX-a COLEGIUL NAȚIONAL „Horea, Cloșca și Crișan” – ALBA IULIA RUSU VALENTINA 5 2.5 2 0 9.5

AB_MAT_154 a IX-a COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR „Mihai Viteazul” – ALBA IULIA IONIȚĂ EMILIA 5 0.5 4.5 2.5 12.5

AB_MAT_155 a IX-a COLEGIUL NAȚIONAL „Lucian Blaga” – SEBEȘ TODOR PETRU 5.5 2.5 4 5 17

Clasa a X-a

Nr. crt. Clasa Unitatea de învățământ Numele si prenumele profesorului îndrumător Punctaj problema 1 Punctaj problema 2 Punctaj problema 3 Punctaj problema 4 Total

AB_MAT_156 a X-a LICEUL TEORETIC „David Prodan” – CUGIR CUREA CĂLIN 1 3 0 0 4

AB_MAT_157 a X-a COLEGIUL NAȚIONAL „Lucian Blaga” – SEBEȘ TODOR PETRU 1 5 1 1 8

AB_MAT_158 a X-a COLEGIUL NAȚIONAL „Horea, Cloșca și Crișan” – ALBA IULIA SANDU CORNEL 1 6 2 3 12

AB_MAT_159 a X-a COLEGIUL NAȚIONAL „Avram Iancu” – CÂMPENI BUZGARIU MARIUS 1 2 0 2 5

AB_MAT_160 a X-a COLEGIUL NAȚIONAL „Lucian Blaga” – SEBEȘ TODOR PETRU 1 3 1 2 7

AB_MAT_161 a X-a COLEGIUL NAȚIONAL ”Bethlen Gabor”- AIUD KISS ERIKA 1 7 2 2 12

AB_MAT_162 a X-a COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR „Mihai Viteazul” – ALBA IULIA TRIFON DORINA 1 1 0 1 3

AB_MAT_163 a X-a COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR „Mihai Viteazul” – ALBA IULIA SICOE ISABELA 1 1 1 1 4

AB_MAT_164 a X-a COLEGIUL NAȚIONAL „Avram Iancu” – CÂMPENI BUZGARIU MARIUS 1 0 1 1 3

AB_MAT_165 a X-a COLEGIUL NAȚIONAL ”Inochentie Micu Clain”- BLAJ GHIȚĂ IOAN 1 3 1 2 7

AB_MAT_166 a X-a COLEGIUL NAȚIONAL „Horea, Cloșca și Crișan” – ALBA IULIA BORA DORINEL 7 7 7 6 27

AB_MAT_167 a X-a COLEGIUL NAȚIONAL „Avram Iancu” – CÂMPENI BUZGARIU MARIUS 1 0 1 0 2

AB_MAT_168 a X-a LICEUL TEORETIC „David Prodan” – CUGIR CUREA CĂLIN 1 3 0 0 4

Clasa a XI-a

Nr. crt. Clasa Unitatea de învățământ Numele si prenumele profesorului îndrumător Punctaj problema 1 Punctaj problema 2 Punctaj problema 3 Punctaj problema 4 Total

AB_MAT_169 a XI-a COLEGIUL NAȚIONAL ”Inochentie Micu Clain”- BLAJ CIPARIU CIPRIAN TIMOTEI 1 2 0.5 1 4.5

AB_MAT_170 a XI-a LICEUL „Horea, Cloșca și Crișan” – ABRUD STAN MARCEL 1 1.5 1 2 5.5

AB_MAT_171 a XI-a COLEGIUL NAȚIONAL „Lucian Blaga” – SEBEȘ TODOR PETRU 6.5 3 0 2 11.5

AB_MAT_172 a XI-a COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR „Mihai Viteazul” – ALBA IULIA MACRAI CRISTIAN 6 6 2.5 1.5 16

AB_MAT_173 a XI-a COLEGIUL NAȚIONAL „Lucian Blaga” – SEBEȘ HODOR MARIA 6 3.5 1 2.5 13

AB_MAT_174 a XI-a COLEGIUL NAȚIONAL „Lucian Blaga” – SEBEȘ HODOR MARIA 4 1.5 0.5 2.5 8.5

AB_MAT_175 a XI-a COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR „Mihai Viteazul” – ALBA IULIA SICOE ISABELA 1 3 1 1.5 6.5

AB_MAT_176 a XI-a COLEGIUL NAȚIONAL „Horea, Cloșca și Crișan” – ALBA IULIA TRIFON IONEL 1 0.5 1 1 3.5

AB_MAT_177 a XI-a COLEGIUL NAȚIONAL „Lucian Blaga” – SEBEȘ TODOR PETRU 5.5 1.5 2 2.5 11.5

AB_MAT_178 a XI-a COLEGIUL NAȚIONAL „Horea, Cloșca și Crișan” – ALBA IULIA RUSU VALENTINA 6 1 1.5 1 9.5

AB_MAT_179 a XI-a LICEUL „Horea, Cloșca și Crișan” – ABRUD STAN MARCEL 2 1 1 1.5 5.5

Clasa a XII-a

Nr. crt. Clasa Unitatea de învățământ Numele si prenumele profesorului îndrumător Punctaj problema 1 Punctaj problema 2 Punctaj problema 3 Punctaj problema 4 Total

AB_MAT_180 a XII-a COLEGIUL NAȚIONAL „Horea, Cloșca și Crișan” – ALBA IULIA BORA DORINEL absent

AB_MAT_181 a XII-a COLEGIUL NAȚIONAL „Horea, Cloșca și Crișan” – ALBA IULIA RUSU VALENTINA 3.5 0 0 0.5 4

AB_MAT_182 a XII-a COLEGIUL NAȚIONAL „Horea, Cloșca și Crișan” – ALBA IULIA BORA DORINEL absent

AB_MAT_183 a XII-a COLEGIUL NAȚIONAL „Lucian Blaga” – SEBEȘ TODOR PETRU 7 1 1.5 0 9.5

AB_MAT_184 a XII-a COLEGIUL NAȚIONAL „Lucian Blaga” – SEBEȘ TODOR PETRU 7 0.5 0 1 8.5

AB_MAT_185 a XII-a COLEGIUL NAȚIONAL „Lucian Blaga” – SEBEȘ TODOR PETRU 7 0.5 0 0 7.5

AB_MAT_186 a XII-a COLEGIUL NAȚIONAL „Horea, Cloșca și Crișan” – ALBA IULIA BORA DORINEL 1.5 0 1 0 2.5

AB_MAT_187 a XII-a COLEGIUL NAȚIONAL „Titu Maiorescu” – AIUD FULEA DORIN absent

AB_MAT_188 a XII-a COLEGIUL NAȚIONAL „Lucian Blaga” – SEBEȘ TODOR PETRU 6 1 0.5 1 8.5

AB_MAT_189 a XII-a COLEGIUL NAȚIONAL „Avram Iancu” – CÂMPENI BUZGARIU MARIUS 0 0 0 1 1

AB_MAT_190 a XII-a COLEGIUL NAȚIONAL „Lucian Blaga” – SEBEȘ TODOR PETRU 7 0 0.5 3 10.5

AB_MAT_191 a XII-a LICEUL „Horea, Cloșca și Crișan” – ABRUD STAN MAGDALENA 0 0 0 0 0

AB_MAT_192 a XII-a COLEGIUL NAȚIONAL „Avram Iancu” – CÂMPENI BUZGARIU MARIUS 1.5 0 1 0 2.5

AB_MAT_193 a XII-a COLEGIUL NAȚIONAL „Lucian Blaga” – SEBEȘ TODOR PETRU 7 0 1.5 1 9.5

Nr. crt. Clasa SPECIALIZAREA Unitatea de învățământ Numele si prenumele profesorului îndrumător Punctaj problema 1 Punctaj problema 2 Punctaj problema 3 Punctaj problema 4 Total

AB_MAT_194 a IX-a ŞTIINŢELE NATURII LICEUL TEORETIC – TEIUȘ SUĂRĂȘAN MIHAELA 3.5 2 2.5 3.5 11.5

AB_MAT_195 a IX-a ŞTIINŢELE NATURII LICEUL TEORETIC „David Prodan” – CUGIR MIHAI CLAUDIA 1.5 0.5 0 4 6

AB_MAT_196 a IX-a ŞTIINŢELE NATURII COLEGIUL NAȚIONAL „Avram Iancu” – CÂMPENI STURZA IOANA 1 0.5 1 3.5 6

AB_MAT_197 a X-a ŞTIINŢELE NATURII COLEGIUL NAȚIONAL „Avram Iancu” – CÂMPENI BUZGARIU FLAVIU 3 7 4.5 3.5 18

AB_MAT_198 a XI-a ŞTIINŢELE NATURII LICEUL TEORETIC „Petru Maior” – OCNA MUREȘ BADU MIHAI 4 2 1 6.5 13.5

AB_MAT_199 a XI-a ŞTIINŢELE NATURII COLEGIUL NAȚIONAL „Avram Iancu” – CÂMPENI BUZGARIU FLAVIU 5 6 6 6 23

AB_MAT_200 a XI-a ŞTIINŢELE NATURII COLEGIUL NAȚIONAL „Avram Iancu” – CÂMPENI BUZGARIU FLAVIU 6 4 4 3 17

AB_MAT_201 a IX-a SERVICII LICEUL ECONOMIC „Dionisie Pop Marțian” – ALBA IULIA ALEXIEVICI EUGENIA 0.5 1 0 5.5 7

AB_MAT_202 a IX-a SERVICII LICEUL ECONOMIC „Dionisie Pop Marțian” – ALBA IULIA ALEXIEVICI EUGENIA 0.5 0.5 0 7 8

AB_MAT_203 a X-a SERVICII LICEUL ECONOMIC „Dionisie Pop Marțian” – ALBA IULIA ALEXIEVICI EUGENIA 4 0 2.5 0 6.5

AB_MAT_204 a X-a SERVICII LICEUL ECONOMIC „Dionisie Pop Marțian” – ALBA IULIA ALEXIEVICI EUGENIA 4 0 1.5 0 5.5

AB_MAT_205 a XI-a SERVICII LICEUL ECONOMIC „Dionisie Pop Marțian” – ALBA IULIA MARINESCU IOAN 4.5 3 0.5 0.5 8.5

AB_MAT_206 a XI-a SERVICII LICEUL ECONOMIC „Dionisie Pop Marțian” – ALBA IULIA ALEXIEVICI EUGENIA 6.5 4.5 1.5 0 12.5

AB_MAT_207 a XI-a SERVICII LICEUL ECONOMIC „Dionisie Pop Marțian” – ALBA IULIA MARINESCU IOAN 2.5 0.5 1.5 0 4.5

AB_MAT_208 a XII-a SERVICII LICEUL ECONOMIC „Dionisie Pop Marțian” – ALBA IULIA ALEXIEVICI EUGENIA 3 6 7 2 18

AB_MAT_209 a XII-a SERVICII LICEUL ECONOMIC „Dionisie Pop Marțian” – ALBA IULIA MARINESCU IOAN 0 1.5 5 1 7.5

AB_MAT_210 a XII-a SERVICII LICEUL ECONOMIC „Dionisie Pop Marțian” – ALBA IULIA MARINESCU IOAN 3 4.5 5 2.5 15