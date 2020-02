FOTO| Echipa de robotică a Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul”, prezentă la etapa regională din cadrul BRD FIRST Tech Challenge România

Echipa de robotică ArmyBot a Colegiului Naţional Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia va participa în perioada 7 – 9 februarie, la Cluj-Napoca, la prima regională din cadrul BRD FIRST Tech Challenge România. Evenimentul reunește 44 de echipe din țară care se vor lupta pentru calificarea la etapa națională.

Elevii militari participă în acest an şcolar, pentru al treilea sezon consecutiv la BRD FIRST Tech Challenge România, tema din acest an fiind „Skystone”.

BRD FIRST Tech Challenge România, cea mai mare competiție de robotică pentru liceeni din țară, este organizată de Asociația Nație prin Educație.

Echipa de robotică ArmyBot a Colegiului Naţional Militar „Mihai Viteazul” a fost înfiinţată în anul 2017 pentru a da posibilitatea liceenilor pasionaţi de robotică să se poată exprima în acest domeniu, elevii câştigând până acum premii importante la competiţiile de profil.