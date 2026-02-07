FOTO | Doi turiști maghiari, salvați de Salvamont Alba după ce au fugit din calea unui urs la Rimetea. Au ajuns într-o zonă abruptă și nu au mai putut ieși

Doi turiști maghiari, salvați de Salvamont Alba după ce au fugit din calea unui urs. Au ajuns într-o zonă abruptă și nu au mai putut ieși

Doi turiști maghiari aflați în dificultate în zona Piatra Secuiului au fost salvați de echipele SPJ Salvamont-Salvaspeo Alba, cu sprijinul Jandarmeriei Montane, după ce s-au refugiat pe un abrupt pentru a se feri de un urs și nu au mai reușit să coboare.

Intervenția s-a încheiat cu evacuarea în siguranță a celor doi spre comuna Rimetea, perimetrul fiind asigurat preventiv în cazul reapariției animalului sălbatic.

,,Intervenție a SPJ SALVAMONT-SALVASPEO Albă, în cooperare cu un echipaj al Jandarmeriei Montane, pentru evacuarea a doi turiști maghiari în zona Piatră Secuiului, după ce aceștia s-au autoevacuat din calea unui urs, într-o zonă de abrupt de unde nu au mai putut ieși. Echipele au ajuns la cei doi turiști, i-au extras din zona de abrupt și au început coborârea spre comuna Rimetea in siguranță! Echipajul Jandarmeriei montane asigură perimetrul de siguranță, în cazul reapariției animalului sălbatic”, se arată într-un comunicat transmis de Salvamont Alba.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI