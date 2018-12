FOTO: Diplomă de Excelență pentru un tânăr albaiulian și echipa lui la Top 10 cel mai promițător startup 2019

Diplomă de Excelență pentru un tânăr albaiulian și echipa lui la Top 10 cel mai promițător startup 2019!

În cadrul Galei Top 100 antreprenori organizată de Business Review, vineri, 13 decembrie, la Palatul CEC din București, apli cația Beez a primit o Diplomă de Excelență și a fost numit cel mai promițător fintech Românesc.

Echipa Business Review a ales zece antreprenori tineri a căror afaceri au un potențial uriaș să devină puncte de reper pentru economia națională. În acest Top 10, Lucian Cramba, co-fondatorul aplicației și echipa lui au ocupat primul loc cu aplicația Beez, aplicație prin intermediul căreia se pot realiza economii de fiecare dată când se fac cumpărături online.

”Sunt mândru să reprezint echipa. Diploma de Excelență este un rezultat al echipei. Oricare a fost funcția pe care am ocupat-o la job, datorez totul colegilor, al oamenilor alături de care am muncit. Mă bucur că am avut oportunitatea să reprezint aplicația Beez și sunt recunoscător încă o dată echipei fără de care nu am fi ajuns nicăieri”, a declarat Lucian Cramba.

Produsul a fost lansat în urmă cu 6 luni, și crește cu aproximativ 200 de utilizatori în fiecare zi. Beez are în prezent peste 36.000 de utilizatori și aproape 3 milioane de euro vânzare în 6 luni de la lansare.

Echipa primului sturtup înfiinţat şi dezvoltat la Alba Iulia numără în prezent 4 fondatori, 11 membri și a realizat parteneriate cu mai mult de 400 de magazine online.

”Beez” a intrat în top 5 al celor mai descărcate aplicaţii din România în domeniul ”shopping”.