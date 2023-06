FOTO| Dealul Liliecilor, sectorul spectaculos de pe Autostrada A1, în șantier la patru ani de la deschiderea tronsonului rutier

Când va crește vârsta de pensionare: Noi precizări de la Ministrul Marius Budăi

Marius Budăi, Ministrul Muncii, a afirmat că majorarea vârstei de pensionare pentru magistraţi nu se va întâmpla ”peste noapte”, ci în decursul câtorva ani, conform propunerilor discutate cu Comisia Europeană.

Budăi susţine că o reformă în domeniul pensiilor speciale era necesară, el referindu-se, în acest sens, la eliminarea ”posibilităţii de a abuza legal, nu altfel, de aceste sisteme”.

”Este un complex de motive aici şi eu am fost unul dintre politicienii care am fost acuzat, de multe ori, în presă, că sunt apărătorul pensiilor speciale, încercând să explic fundamentul a ceea ce înseamnă independenţa sistemelor, a ceea ce înseamnă pensiile militare, de exemplu, care în continuare, din punctul meu de vedere, nu sunt pensii speciale. Dacă vorbim de creşterea vârstei de pensionare, nu se întâmplă aşa, peste noapte, este o etapă de tranziţie, se întâmplă până în 2035, cel puţin amendamentele care au fost lucrate şi toate aceste amendamente au fost discutate cu Comisia Europeană”, a afirmat Marius Budăi, joi seară, într-o intervenţie telefonică la Realitatea Plus.

Ministrul Muncii este de părere că era nevoie de o reformă a acestor sisteme, pentru eliminarea ”posibilităţii de a abuza legal” de ele.

”Noi plecăm, practic, de la o reformă care, până la urmă, era şi necesară, anume vorbesc aici de eliminarea posibilităţii de a abuza legal, nu altfel, de aceste sisteme şi mă refer, dacă vorbim de magistraţi, nu cred că este normal – şi ştiu sigur din discuţiile pe care le-am purtat în acest an şi jumătate cu magistraţi de carieră care au intrat imediat de pe băncile facultăţii în Institutul Naţional de Magistratură şi după care în magistratură – nu este normal să ai 24 de ani şi jumătate, de exemplu, de profesii asimilate, notar sau avocat, după care să stai una, două, trei şase luni în magistratură şi să beneficiezi de aceeaşi pensie, când tu, practic, nu poţi să te compari cu un om care 25 de ani în magistratură a avut interdicţiile pe care le-a avut şi a lucrat în stresul şi în domeniul în care a lucrat şi să vii din afara domeniului şi să beneficiezi pentru câteva luni de această pensie”, a adăugat Marius Budăi.

Sursa: bugetul.ro