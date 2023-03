FOTO| De la înotător de performanță, la magician pentru copii. Povestea Dianei, kinetoterapeut la Centrul Maria Beatrice: ”Aici chiar facem minuni”

De la înotător de performanță, la magician pentru copii. Povestea Dianei, kinetoterapeut la Centrul Maria Beatrice: ”Aici chiar facem minuni”

Alina Diana Crăciun este kinetoterapeut la Centrul Maria Beatrice de aproape 8 ani. În 2015, tânăra care în trecut a fost înotător de performanță, a ajuns pentru prima data în centru ca hidrokinetoterapeut.

„În mai 2015 am pășit pentru prima dată în centrul Maria Beatrice, ca și hidrokinetoterapeut, asta pentru că apa era a doua mea natură, fiind fostă înotătoare de performanță. Înainte să ajung aici, învățam copiii să înoate și mă ocupam de recuperare post traumatică în apă cu adulți”, povestește Alina.

Deși după primele zile tânăra era hotărâtă să renunțe, întâlnirea cu un băiețel la centrul și conexiunea puternică dintre cei doi a făcut-o să se răzgândească și să rămână până în prezent la Maria Beatrice: ”În primele zile am trăit un cumul de stări, eram copleșită de emoții și din teama că nu pot să ajut, mergeam plângând acasă. Într-una din zile m-am hotărât să discut cu domnul Onac, despre faptul că mă simt neputincioasă și că îmi doresc să renunț. Spre norocul meu, l-am ratat! Tot norocul a făcut ca în aceeași zi conexiunea pe care am avut-o cu unul dintre copilașii din Centru, să fie atât de puternică încât uitasem prin ce stări am trecut în zilele precedente și m-a făcut să simt că locul meu chiar este aici! Nu pot să descriu în cuvinte ce s-a întâmplat atunci, însă îi sunt recunoscătoare acelui băiețel care acum este mare și merge pe picioarele lui, pentru că datorită lui, am găsit puterea să trec peste toate frământările cu care mă confruntam.”

În anii de când face kinetoterapie la Centrul Maria Beatrice, Alina a lucrat cu copii născuți prematur sau accidentați, uneori paralizii cerebrale, sindroame rare, boli autoimune, etc. Sunt copii care au forme ușoare pe care reușește în două-trei luni să îi scoată la liman și sunt copii pentru care, atât personalul medical cât și familiile lor depun un efort comun ani de zile pentru a obține rezultate clare, vizibile.

”Primesc des întrebări de genul: „Nu îți este greu?”, „Ce șanse au să se recupereze acești copilași?”… , dar răspunsurile mele sunt aceleași: Îmi este bine, pentru că îmi place ceea ce fac. Prefer să privesc prin ochii terapeutului Alina, să mă bucur de energia copilașilor, de zâmbetul lor inocent și să mă concentrez pe ce am de făcut pentru a-i ajuta.

La a doua întrebare nimeni nu poate răspunde cu certitudine, ține și de dezvoltarea și limitările pe care le are fiecare copilaș în parte. Mi-ar plăcea să am o baghetă magică cu care să fac peste noapte minuni, dar în fiecare zi în care țin copilul în brațe mă gândesc ca aceasta este Ziua cea Mare în care voi reuși! Pot trece luni, mi s-au întâmplat ani, până să văd plânsetul de bucurie al mamei atunci când copilul a făcut primi pași înspre ea.

Există și minuni pe lumea asta, nu am întotdeauna o explicație științifică, așa cum nu pot explica nimănui binecuvântarea pe care o resimt, atunci când din mâinile mele, pleacă pe picioarele lui ghemotocul ălă de copil, râzând. De-asta nu obosesc niciodată!

Pe scurt, asta sunt eu, Alina Diana Crăciun, kinetoterapeut la Centrul Maria Beatrice, îmi place ceea ce fac și mă bucur că împreună aici chiar facem minuni!”