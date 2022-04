FOTO| Cum și-a „rezervat” o echipă de muncitori un loc de parcare în centrul municipiului Alba Iulia

Senatul a anulat amenzile pentru formularul PLF: Românii sancționați vor primi banii înapoi

Aproximativ 150.000 de români au fost amendați pentru că nu au completat sau au completat greșit formularul digital de intrare în România (PLF).

Senatul a votat, luni, un proiect de lege care prevede că toate aceste amenzi se anulează: românii care au plătit amenzile vor primi banii înapoi, iar în cazul românilor care nu au apucat să plătescă, amenzile neplătite nu se vor mai executa. Legea a fost adoptată de senatori cu 105 voturi ‘pentru’ și niciun vot împotrivă.

Din decembrie 2021, persoanele care au intrat în România au avut obligația de a completa Formularul digital de intrare în România, cu cel mult 72 de ore înainte de intrarea pe teritoriul României. În luna februarie, deja se aplicaseră aproape 150.000 de amenzi, în valoare totală de peste 360 milioane de lei, potrivit Ministerului Sănătății.

Proiectul de lege adoptat luni de Senat prevede că:

1. Amenzile neachitate până la data intrarii in vigoare a legii nu se mai execută

2. Sumele de bani achitate deja se restituie, la cerere, in termen de 60 de zile de la data formularii cererii

3. Legea intra in vigoare in prima zi a lunii urmatoare celei in care se publica in Monitorul Oficial, dar nu mai devreme de 3 zile de la data publicarii

Proiectul merge la Camera Deputaților, în calitate de for decizional.

Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI