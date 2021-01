FOTO| Cum să îți faci loc pe străzile din Alba Iulia: Lovești alte mașini și te faci nevăzut. O femeie caută vinovatul care i-a avariat mașina parcată în fața blocului

Fuga de răspundere și frica de lege au devenit sinonime cu mulți șoferi din Alba Iulia care, deși au provocat stricăciuni sau disconfort celorlalți cetățeni, prin comportamentul lor nepăsător, uneori arogant, au decis să părăsească locul faptei, lăsând păgubitul în urmă cu daune și multe întrebări.

În această situație se află și o femeie din Alba Iulia care, având mașina avariată serios de către un alt participant în trafic, nu știe pe cine să tragă la răspundere, deoarece vinovatul este de negăsit.

Your browser does not support the video tag.

„Dragi prieteni,

vreau să vă arăt cum se înfățișează iresponsabilitatea, nesimțirea și lipsa de omenie.

Mi-am găsit mașina pe care o parcasem în fata locuinței, lovită într-atât încât cel care a lovit-o a mutat-o mai mult de 1 m de la locul ei, iar din lovitură a urcat-o pe trotuar.

M-aș fi așteptat ca iresponsabilul care a făcut-o să fi lăsat măcar un număr de telefon în parbriz, însă probabil a considerat că dacă nu-l vede nimeni, pleacă și rezolvă problema așa.

Ei bine, nu este chiar așa! Apelez la ajutorul vostru pentru a-l depista pe cel care a reușit performanța aceasta.

Vă mulțumesc!”, au fost cuvintele femeii din Alba Iulia, pe care le-a scris pe pagina sa de socializare din mediul online.

Sursa foto: Facebook, Ionescu Pralea Alina