FOTO: CSU Rugby Alba Iulia – CSM Galați 0-50 | Al 10-lea insucces pentru formația din Cetatea Marii Uniri

Unirea Alba Iulia a fost învinsă, vineri după amiază, în deplasare, de Sticla Arieșul Turda, în cadrul etapei a 6-a din seria a 9-a a Ligii a 3-a de fotbal.

Gazdele s-au impus cu 1-0 (1-0), prin golul marcat de Dioşan, în minutul 30.

Se poate spune că turdenii au preluat ştafeta… primei victorii stagionale de la unirişti, care câştigau în premieră în actualul sezon din eşalonul terţ în runda precedentă.

*Sinescu: „Un arbitraj execrabil, dar am pierdut din culpa noastră”

„Un meci pierdut din culpa noastră, golul a fost primit pe o superficialitate. Am convenit să nu mai încercăm să construim elaborat, iar în prima repriză cu excepția acelui gol, s-a respectat registrul tactic, avâdn două ocazii mari la 0-0, la bara lui Giurgiu și acțiunea lui Fetița. După pauză am dominat în totalitate, gazdele au căzut fizic din minutul 65, realizând o victorie obținută cu multă șansă. Arbitrajul a fost execrabil a tolerat jocul dur, plus chestiunile mărunte, auturi acordate invers, menite să ne enerveze. Remiza era normală, dar am pierdut din pricina superficialității, la fel ca la meciul cu Viitorul Cluj”, a precizat antrenorul Valentin Sinescu.

Primele minute ale disputei de pe „Municipalul” turdean, în care nu s-a întâmplat nimic notabil la cele două porţi, nu anticipau densitatea restului reprizei inaugurale. Tonul înviorării disputei a fost dat de şutul peste poartă, din poziţie ideală, al lui Fl. Dan (20). Un minut mai târziu, după o serie de combinaţii care i-au pus în încurcătoră pe fundaşii turdeni, Al. Giurgiu a trimis de la circa 20 de metri, poziţie centrală, în transversala porţii lui Onciu, semnând o ocazie monumentală de gol. Gazdele au fost, însă, cele care au reuşit să deblocheze tabela. În minutul 30, Salcău a centrat de pe stânga, iar Dioşan a pus latul din careul mic pentru 1-0. Totul a pornit de la o minge pierdută uşor în propria jumătate de teren de către unirişti.

Replica formaţiei albaiuliene nu a întârziat să apară. Cl. Morariu a finalizat cu un şut din interiorul careului, reţinut de portar, o acţiune individuală purtată în flancul drept (35). În continuare s-a jucat pe contre. Paleoca a pătruns impetuos, însă goalkeeper-ul unirist Ciorgovean a intervenit salutar (39). Fetiţa a trimis puţin pe lângă din interiorul careului, la capătul unei acţiuni a lui Cl. Morariu (45).

Repriza secundă a început la fel ca prima, cu un joc consumat mai mult la centrul terenului, fără realizări de consemnat la cele două porţi. „Alb-negrii” (n.a. în roşu şi negru în acest meci) şi-au arătat din nou colţii în minutul 66, când, după o serie de combinaţii de efect, mingea a ajuns, în interiorul careului, în zona în care se afla Fetiţa, dar acesta nu a reuşit să controleze suficient de bine balonul pentru a pune în pericol poarta turdeană.

În continuare, în ciuda eforturilor depuse, elevii antrenorului Valentin Sinescu nu au reuşit să schimbe destinaţia punctelor puse în joc. Sticla Arieşul s-a cantonat pe final de dispută în defensivă, iar reduta construită de gazde a rezistat. Ba mai mult, Turda putea înscrie şi golul al 2-lea, prin Saroşi, care a trimis în bară, după un contraatac tăios (90+1).

Pentru Sticla Arieşul Turda a fost primul meci cu Florin Pampea în calitate de „principal”, după demiterea lui Artur Podar. Turdenii vor juca şi în runda următoare cu o echipă din judeţul Alba, deplasându-se la Cugir.

Sticla: Onciu – Chiș, Budin, Cordoș / cpt., Val. Marcu – Vereş (57 Goronea), Paleoca, Al. Savu, Salcău (67 Saroşi) – Dioşan (76 Băeţan), Fl. Dan (67 Svichi). Pe bancă: Ursu, Pîrvu, Manu, Părţilă, Cobârzan. Antrenor Florin Pampea – principal.

Unirea Alba Iulia: Ciorgovean – Bârdea (71 Lupea), Scrob, Mâlnă, V. Codrea, Mocanu – Fetița, Dehelean (65 Haj), Al. Giurgiu/cpt, Cl. Morariu – Sg. Tineiu (46 Pocol). Pe bancă: Bartok, Bakcsi, An. Moldovan, Oneţ, C. Dănilă. Antrenor Valentin Sinescu – principal, Marcel Rusu – secund.

Cartonaşe galbene: Fl. Dan, Dioşan / Al. Giurgiu

Arbitri Cl. Ștef, C. Bojan, V. Gașpar (toți Tg. Mureș) Observatori T. Marchiș (Baia Mare), C. Orbonaș (Ilia)

Lucian DĂRĂMUŞ