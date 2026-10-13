Foto: CSM Unirea Alba Iulia, calificare în play-off-ul Ligii Elitelor Under 15! Robert Rus, golgheterul seriei, cu 16 reușite, performanță pentru „alb-negrii” pregătiți de Filip Morar
CSM Unirea Alba Iulia, calificare în play-off-ul Ligii Elitelor Under 15! Robert Rus, golgheterul seriei, cu 16 reușite, performanță pentru „alb-negrii” pregătiți de Filip Morar!
Rezultat deosebit realizat de CSM Unirea Alba Iulia, care s-a calificat în play-off-ul Ligii Elitelor Under 15. Tinerii „alb-negrii”, pregătiți de Filip Morar au reușit o performanță notabilă, accederea între primele 16 formații din țară la respectiva categorie de vârstă.
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CSM Unirea Alba Iulia a încheiat pe locul 4, în Seria 2, sezonul regular, cu 25 de puncte.
„O primă partde de sezon extraordinară. Am reușit una dintre cele mai importante performanță, dacă nu cea mai mare, la nivel juvenil din Alba. Am reușit să trecem peste formațiile care au reprezentat Universitatea Craiova, campioana Ligii 1, Dinamo București, actualul lider în Superligă, și Corvinul Hunedoara, revelația sezonului curent pe prima scenă. Vom intra în play-off la două puncte de liderul Rapid București, pe care îl vom înfrunta în prima etapă, în deplasare, sâmbătă, 17 octombrie. Vreau să mulțumesc conducerii pentru condițiile de cazare, transport și masă oferite”, a spus antrenorul Filip Morar (29 de ani).
În 11 etape albaiulienii au strâns 25 de puncte (8 victorii, o remiză și două eșecuri), golaverarj 40-16, pe podium fiind Rapid (30 puncte), FC Argeș și Steaua (câte 26), iar pe locul 5 Universitatea Craiova (25 de puncte).
*Rus și Andone, jumătate din goluri
Liga Elitelor Under 15, echipele calificate în Play-Off: *Seria 1: ACS Juniorul 2014, Sepsi Sf. Gheorghe, FK Csikszereda Miercurea Ciuc, Petrolul Ploiești, FCSB, Farul Constanța, CS Dinamo București, Oxigen București; *Seria 2: Rapid București, FC Argeș, Steaua București, CSM Unirea Alba Iulia, CFR Cluj, Politehnica Timișoara, Universitatea Cluj, UTA Arad.
Lotul: David Gruița, Nicolas David, Eduard Miron, David Cândroiu, David Ignat, Dragoș Iepure, Lucas Stoia, Antonio Pandor, Dragoș Miclea, Vlad Bărăștean, Yanis Popescu, Tudor Baciu, Alin Părăstie, Alexandru Coltor, Eduard Andone, Ianis Muntean, Luca Ilcu, Andreas Oprișa, Gabriel Pleșa, Robert Rus, Alin Străuț, Cristian Popa, Andrei Hărăguș.
Principalii marcatori au fost Robert Rus (fratele antrenorului Narcis Rus) – 16 reușite, totodată și golghterul seriei, și Eduard Andone (fiul antrenorului Radu Andone și nepotul lui Bogdan Andone) – cu 8 reușite, împreună totalizând mai mult de jumătate din golurile Unirii în prima parte a campionatului.
Albaiulienii au avut două înfrângeri (2-3 cu Rapid și 0-1 cu Steaua), în primele două etape, urmate de 8 succese la rând și o remiză cu FC Argeș (ultima rundă).
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