FOTO: CSM Unirea Alba Iulia – ACS Tg. Mureș 2-1 (0-1), în a doua rundă din play-out | „Alb-negrii”, o nouă victorie, după ce au întors scorul!!!

CSM Unirea Alba Iulia a învins ACS Târgu Mureș, scor 2-1 (0-1), elevii lui Alexandru Pelici reușind o nouă victorie, după ce au întors scorul

Echipa din Cetatea Marii Uniri este singura imbatabilă în 2024 din Seria 9, având 4 succese și o remiză! CSM Unirea Alba Iulia a avut una dintre cele mai bune evoluții din acest an, ratând numeroase ocazii.

CSM Unirea Alba Iulia și ACS Târgu Mureș s-a aflat față în față pe Stadionul „Minaur” din Zlatna în etapa a 2-a a play-out-ului din seria 9 a Ligii 3 de fotbal.

A fost o dispută a primelor două clasate din play-out, un meci de consolare între formații ce au râvnit la accederea în play-off. Uniriștii s-au impus cu 2-1 după ce au fost conduși cu 1-0 la pauză.

Cum s-au marcat golurile:

0-1 (13) OSEI profită de o mare eroare în defensivă gazdelor, și înscrie lejer, însă contrar cursului de până atunci al jocului

1-1 (53) ROȘU este omul potrivit la locul potrivit, după un șut excelent al lui Raicea, care a izbit transversala

2-1 (58) INDREI profită de indecizia apărătorilor adverși și de ieșirea hazardată a portarului Lukacs și marchează

„Alb-negrii”, la al doilea joc la rând acasă (precedentul derulându-se la Sebeș), nu au contat pe Ciaun, E. Codrea, P. Codrea și D. Nistor – accidentați (ultimii doi, absențe îndelungate).

Istrate a ratat un penalty obținut de Roșu (16).

Uniriștii au fost vioara primă în mitanul inaugural (oaspeții nu au avut vreun alt șut pe poartă în afara celui de la gol în mitanul inaugural), însă s-au văzut conduși la pauză.

în repriza secundă “alb-negrii” și-au fructificat superioritatea. Au întors scorul și prin victoria obținută și-au consolidat poziția de lideri în play-out.

“Mă bucur nespus pentru că am obținut victoria, după o evoluție consistentă, în fața adversarului, în opinia mea, cel mai redutabil din play-out. A fost un meci intens, în care am ratat foarte multe ocazii, inclusiv un penalty, după care mă bucur să constat ușurința cu care am ajuns la poartă. Am schimbat de două ori sistemul de joc și soluțiile alese pe parcurs s-au dovedit oportune. Vreau să-i felicit și pe jucătorii veniți de pe bancă pentru prestația de azi”, a declarat antrenorul Alexandru Pelici.

CSM Unirea: Bucur – Sebaș, Vomir (46, Lalici), Ardei, I. Grozav (46, Indrei), Giurgiu (57, Vl. Stanciu), Mâlnă, Ardeiu, Istrate (46, Raicea), Fetița / cpt., Roșu (73, Boldea). Pe bancă: Korbl – R. Nistor, M. Codrea, Borza. Antrenor Alexandru Pelici.

ACS Tg. Mureș: Lukacs – Arhirii (9, Moraru), Bălan, Bărăbaș, Dumbrăvean, Gliga (70, An. Pop), Jorza / cpt., Moldovan (40, Giosu), Osei (70, Iepure), Todoran, Vidrășan. Pe bancă: Negrușa, Barabas, Csala, Greu, Kiss. Antrenor Flavius Sabău.

Arbitri D. Ștefănescu (Lugoj), L. Tyukodi (Timișoara), Ad. Opriș (Sibiu) Observatori Fl. Hîncu (Brașov), Val. Stanciu (Tg. Jiu)

