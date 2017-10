FOTO: „Crosul Speranţei”, un succes al comunităţii blăjene. Peste 35.000 de lei, strânși în urma evenimentului, folosiți în sprijinul tinerilor cu sindrom Down. CÂȘTIGĂTORII competiției

Aproape 42.000 lei – proveniţi din taxe de participare, sponsorizări (mai ales) şi donaţii – au fost strânşi în cadrul evenimentului caritabil „Crosul Speranţei”, desfăşurat duminică, 15 octombrie, la Blaj.

35.000 lei din această sumă vor fi folosiţi pentru îmbunătăţirea condiţiilor de activitate a copiilor şi tinerilor cu sindromul Down din zona Blaj, care îşi desfăşoară activitatea în cadrul Serviciului de Ajutor Maltez în România – Filiala Blaj, restul de bani urmând a fi folosiţi pentru plata cheltuielilor de organizare. Într-o duminică superbă, peste 600 de concurenţi de toate vârstele au participat la prima ediţie a „Crosului Speranţei” Blaj, organizat de Asociaţia Culturală „Izvoarele” Blaj şi de Primăria Municipiului Blaj.

Sub sloganul „Alerg pentru persoanele cu Sindrom Down”, „Crosul Speranţei” Blaj a înregistrat o participare peste aşteptările iniţiale ale organizatorilor. Astfel, peste 600 de participanţi, dintre care 400 de copii, precum şi alte câteva sute de spectatori au fost prezenţi duminică în Parcul Avram Iancu la o acţiune în premieră la Blaj, care în acest an şi-a propus să vină în sprijinul persoanelor cu dizabilităţi, în mod special al copiilor şi tinerilor cu sindromul Down din zona Blaj. Vremea frumoasă şi atmosfera antrenantă au contribuit din plin la reuşita primei ediţii a manifestării, cei mai mulţi dintre participanţi alergând pentru prima dată la un cros, majoritatea acestora fiind de părere că experienţa a fost una deosebită, care trebuie repetată cel puţin odată pe an. Printre alergătorii de duminică s-au aflat şi sportivi profesionişti, în frunte cu voleibalistele campioanei României, Volei Alba Blaj, care au dorit să-şi arate sprijinul pentru

„Crosul Speranţei” Blaj. Cei prezenţi şi-au anunţat deja participarea şi la ediţia viitoare, pe care organizatorii „Crosului Speranţei” Blaj o vor dedica unei alte cauze umanitare.

Chiar dacă era mai importantă participarea decât competiţia însăşi, la „Crosul Speranţei” Blaj trebuia să existe şi câştigători la cursele propuse de organizatori. Iată şi lista câştigătorilor:

Premii speciale

– Cioca Ilie (73 ani), cel mai cuoscut atlet veteran;

– Bogdan Mircea (80 ani), cel mai experimentat atlet veteran;

– Familia Agapie (Mediaş), cea mai numeroasă participare: 3 generaţii, 6 concurenţi;

– Anca Dan (Şcoala Generală Şona), cel mai numeros lot de concurenţi (73).

Crosul Hobby (2,5 km)

– Feminin: 1. Obrejan Silvia, 2. Alexandra Chişu Georgiana , 3. Ciufudean Nicoleta;

– Masculin: 1. Leonov Liviu, 2. Căpâlnean Sergiu Petru, 3. Cristea Vasile.

Crosul Avansați (10 km)

– Feminin (20-29 ani): 1. Petruţa Adelina, 2. Mărginean Ana Maria, 3. Sabău Bianca;

– Feminin (30-39 ani): 1. Albu Mirela, 2. Ciobanu Ecaterina, 3. Vezan Claudia;

– Feminin (40-54 ani): 1. Herman Maria, 2. Şuteu Monica Georgeta, 3. Stecz Antje;

– Feminin (55+ ani): 1. Pop Eugenia;

– Masculin (20-29 ani): 1. Mikloş Rareş, 2. Chihaia Sorin, 3. Mija Vasile Bogdan;

– Masculin (30-39 ani): 1. Stoian Andrei, 2. Moldovan Sebastian, Boer Cătălin Grigore,

– Masculin (40-54 ani): 1. Zăgrean Aurelian, 2. Tranchot Rodrigue, 3. Tărchilă Cornel;

– Masculin (55+ ani): 1. Pîclişan Silviu, 2. Cioca Ilie, 3. Szabo Andrei.

Crosul Copii (750, 1.000 şi 2.000 m)

– 7 ani şi mai mici fete: 1. Stecz Petra, 2. Udvari Noemi, 3. Cristea Giorgiana;

– 7 ani şi mai mici băieţi: 1. Nicula Arthur, 2. Frătici Denis, 3. Albert Hunor;

– 8-10 ani fete: 1.Timaru Giulia, 2. Ungureanu Daria, 3. Gârlonţa Diana;

– 8-10 ani băieţi: 1. Trif Victor, 2. Mărginean Anton, 3. Nagy Alexandru;

– 11-13 ani fete: 1. Blaga Mihaela, 2. Albu Andreea, 3. Bogdan Andreea;

– 11-13 ani băieţi: 1. Lăcătuş Virgil, 2. Doroga David, 3. Udvar Hunor;

– 14-15 ani fete: 1. Obrejan Paula, 2. Stoica Maria, 3. Blaga Ionela;

– 14-15 ani băieţi: 1. Bembea Iulian, 2. Lăcătuş Petru, 3. Horhat Bogdan;

– 16-19 ani fete: 1. Reti Krisztina, 2. Kristof Monika, 3. Stoica Teodora;

– 16-19 ani băieţi: 1. Ţântea Casian, 2. Dulăcioiu Radu, 3. Stănică Tudor.

Organizatorii adresează mulțumiri speciale tuturor celor care au alergat pentru copiii cu Sindrom Down și care au oferit o parte din timpul lor pentru a ajuta! Mulțumim partenerilor și sponsorilor; nu în ultimul rând, apreciem munca și implicarea voluntarilor, datorită cărora am avut parte de o desfășurare organizată, fără incidente majore. Prima ediție a „Crosului Speranței” Blaj s-a dovedit a fi un deosebit succes pentru noi, din toate punctele de vedere, motiv pentru care se conturează noi idei pentru ediția viitoare.

Mulțumiri speciale adresează tuturor copiii, beneficiarii fondurilor strânse și Serviciul de Ajutor Maltez în România – Filiala Blaj, pentru care acest cros a însemnat un mare ajutor. Mulțumim fotografilor care au imortalizat fiecare moment important pe tot parcursul primei ediții a Crosului Speranței Blaj.

Urmăriți în continuare pagina de Facebook și secțiunea "Galerie foto" de pe site-ul oficial www.crosulsperanteiblaj.wordpress.com, pentru clasamente şi fotografii!

Mulţumiri speciale sponsorilor „Crosului Speranţei” Blaj 2017: Primăria Blaj, KIME SRL Blaj, Generali, Asociaţia Club Rotary Blaj, Porţelan Apullum Alba Iulia, Asociaţia „Jidvei – viitor pentru educaţie”, Caritas Mitropolitan Greco-Catolic Blaj, Asociaţia Conventum Dei Cetatea de Baltă, SC Orhideea Stil, Joma – Magazin articole sportive, Direcţia Judeţeană pentru Tineret şi Sport Alba, Clubul Sportiv Şcolar Blaj, Atletic Club „Mica Romă” Blaj, Papp Ildiko, SC Depo Market SRL Blaj, Primăria Şpring, Alpin 57 Lux, Grădina de Legume Blaj – Szabo Carol, Apollo Probalast, Gimn Star Blaj, Restaurant „Târnavele” Blaj, Cuptorul de Sub Curte Blaj, Elisa Medical Consult SRL, Ana Gik Trans SRL, AGT Rent Machinery Blaj, Apidava Blaj, Klod Geotrans, Clasic Exploatare, Gar Star Blaj, Restaurant Pensiune Montana Popa Blaj, Lactate CH Horea, Comşa Adela şi Daniel (Hong Kong), Şcoala de Şoferi ABC Sibiu, Diana Servimpex SRL.

Mulţumiri şi partenerilor: Serviciul de Ajutor Maltez – Filiala Blaj, Asociaţia Judeţeană de Atletism Alba, Şcoala Gimnazială „Ioan Maiorescu” Bucerdea Grânoasă, Liceul Tehnologic „Timotei Cipariu” Blaj, Liceul Tehnologic Jidvei, Şcoala Gimnazială Şona, Şcoala Generală „Petru Pavel Aron” Blaj, Colegiul Naţional „Inochentie Micu Clain” Blaj, Şcoala Gimnazială „Simion Bărnuţiu” Tiur, Şcoala Gimnazială „Toma Cocişiu” Blaj, Liceul Tehnologic „Ştefan Manciulea” Blaj, Langenthal Valea Lungă, Radio Blaj, Fun Art SRL, CNIPT Blaj, CSM Volei Alba Blaj.

