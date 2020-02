FOTO| Coroana Reginei Elisabeta a II-a, un desert delicios marca Chef Toma, pentru suverana Marii Britanii. Scrisoare pentru Majestatea Sa, de la bucătarul Cetății

Tânăr, ambițios și hotărât să își pună în practică abilitățile și talentul, celebrul Chef Toma ne uimește din nou cu un preparat dulce, de data aceasta dedicat nici mai mult nici mai puțin decât Reginei Elisabeta a II-a! Bucătarul Cetății a decis să își exprime respectul și admirația pentru Majestatea Sa cum știe el mai bine, creând un desert care ar încânta chiar și papilele gustative ale Suveranei Marii Britanii.

Desertul se numește The Crown of Queen Elizabeth II și conține ciocolată neagră picantă, mascarpone, ghimbir, lavandă și chimen. Coroana este realizată din aluat de biscuiți cu unt și scorțișoară. Chef Toma a mai folosit și flori comestibile și praf de aur.

Odată preparat deliciosul desert, Chef Toma i-a scris și o scrisoare Reginei, pentru a afla și Majestatea Sa despre ”isprava” bucătarului de la Alba Iulia.

”I-am trimis o scrisoare pe curier rapid, în 6 zile o să ajungă sper. Scrisoarea este cu confirmare, deci când ajunge la palatul Reginei o să fiu înștiințat că a primit-o. Poate o să am norocul să îmi răspundă Regina Elizabeth. La noroc… I-am dedicat acest desert pentru că o respect foarte mult. Ideea mi-a venit când am vizitat Londra și palatul Buckingam”, spune Chef Toma.

Mai jos, scrisoarea în format electronic:

”Dear Majesty,

I want to assure you of the greatest respect I have for your Majesty! My name is Toma…and I live in Alba Iulia Romania, I work as a chef and I love my job very much.

I had the opportunity to visit London last year and I also visited Buckingham Palace. While I was standing in front of the palace together with my wife I was dreaming that I could see you at one of the windows and I could give you a wave.

I write this letter to you because as a chef I had the inspiration to dedicate you a desert named ”The golden crown of Queen Elisabeth” as I saw you through my eyes and my chef mind.

For this desert I used dark chocolate, mascarpone, cinnamon, ginger, lavender, eatable flowers and golden dust, the crown is made of biscuits dough.

I write this letter being full of emotions, admiration snd respect for your Majesty and not knowing if this letter will arrive to you.

Thank you anyway for reading my letter and give me some of your precious time.

With great respect,

Yours Toma the chef of fortress Alba Carolina”

Bucuros să ne încânte mereu zilele cu preparatele sale inedite, cu respectul pentru ceea ce face, pentru ceea ce gătește, respectul pentru cei din jur și îndeosebi pentru clienții săi, bucătarul și omul Cosmin Toma reușește să îți transmită prin cuvintele, prin faptele și prin atitudinea sa, pasiunea fără margini pentru arta culinară.