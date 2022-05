FOTO| Cod galben de inundații în Alba: Apele au acoperit mai multe străzi și gospodării din Alba Iulia și Ciugud...

FOTO| De Ziua Copilului, trei micuți dintr-o comună din Alba au primit cel mai frumos cadou. O locuință nouă, cu ajutorul autorităților și localnicilor

De 1 Iunie, Ziua Copilului, trei micuți din satul Veseuș au primit cel mai frumos și mai prețios dar, o locuință nouă. În luna februarie a acestui an în comuna Jidvei, satul Veseuș, o casă in care locuia tatal cu cei trei copii minori in varstă de 10, 8 și respectiv 6 ani, a fost cuprinsă de un incendiu devastator. In urma incendiului, imobilul și toate bunurile au fost distruse în întregime, din locuință ramânând doar pereții. Rămași pe drumuri aceștia și-au găsit adăpost la rude.

Autoritațile locale împreună cu primarul comunei, Trif Alin, impresionate de drama acestei familii au hotătat ca in cel mai scurt timp să ridice o noua locuință pentru această familie greu încercată de soartă. Cu echipa de lucru a primăriei au început lucrarile de reconstrucție a casei, iar astăzi ne putem mândri cu o faptă bună pentru semenii nostri.

Nici comunitatea locală nu a fost indiferentă la drama familiei. Au pus mână de la mână si au donat familiei alimente, haine, bani și alte produse pentru refacerea gospodăriei. Totul este posibil când există voință, determinare și mai ales dragoste față de aproapele tău aflat in suferință si nevoi.

,,Fiecare copil trebuie să crească cu drgoste și grijă, să facem viața celui mic sănatoasă și fericită” a declarat primarul Alin Trif.