FOTO. Cinci medalii de aur obținute de juniorii albaiulieni la Festivalul de Sah “Lions” de la Cluj-Napoca

Aflat la a IX-a editie, Festivalul de Sah “Lions” de la Cluj-Napoca, unul dintre cele mai puternice turnee pentru juniori care se organizeaza in Romania, a reunit la start tineri sahisti din judetele Alba, Cluj, Mures, Satu Mare si municipiul Bucuresti. Turneul a beneficiat de un fond de premiere de 6800 lei, pe langa premiile in bani oferite primilor clasati din sectiunile pentru juniorii legitimati, organizatorii oferind premii in obiecte tuturor participantilor la festival.

Primii care au intrat in competitie au fost sahistii incepatori, care nu au obtinut inca rating national. Interesul tot mai mare pentru sah in randul fetitelor din Alba Iulia s-a vazut si in rezultatele obtinute de Natalia Gligor (clasa 0), Teodora Agoston (clasa 1-a) si Antonia Stremtan (clasa a 2-a), cele trei junioare care se pregatesc in cadrul Clubului Sportiv Muncipal “Unirea” Alba Iulia clasandu-se pe locul 1 la categoria lor de varsta si obtinand medaliile de aur si frumoase cupe. De notat ca pentru Natalia Gligor a fost prima participare la un turneu de sah, micuta sahista albaiuliana compensand faptul ca a inceput sa studieze sahul de mai putin de jumatate de an cu foarte multa seriozitate in pregatire, ea participand in fiecare saptamana la trei antrenamente in cadrul clubului si studiind in plus acasa. Buna a fost si evolutia lui Mario Cara (clasa 1-a) care a obtinut medalia de argint.

Au urmat intrecerile juniorilor experimentati, impartiti pe 3 sectiuni: sub 8, sub 10 si sub 18 ani. Chiar daca nu au urcat pe podium, fratii Alexandru Simina (8 ani) si Andrei Simina (10 ani) s-au aflat printre premianti la categoriile lor de varsta, cei doi clasandu-se pe locul 5 si castigand fiecare un premiu de 150 lei. Din pacate dupa o evolutie excelenta in prima zi, cand a castigat 3 partide, George Plesa a reusit sa acumuleze doar o jumatate de punct in a doua zi, ratand clasarea in primii 6.

Sectiunea principala a turneului a fost dominata de Iustin Ciorgovean (17 ani), junior albaiulian legitimat la CS Universitatea de Vest din Timisoara, care a acumulat 5,5 puncte din 6 partide, devansandu-i in clasamentul final pe clujenii Laurentiu Bobocea si Mircea Talu, ambii cu 5 puncte. Elevul Colegiului Nationala “Horea, Closca si Crisan” din Alba Iulia a facut o singura remiza impotriva lui Radu Tampea (12 ani – CSM Unirea Alba Iulia), care a terminat pe locul 4 in clasamentul general si s-a clasat primul la categoria juniori sub 14 ani, obtinand medalia de aur la aceasta categorie de varsta.

In urmatoarele saptamani juniorii albaiulieni vor participa la alte doua competitii care se vor desfasura la Sibiu si Turda.

