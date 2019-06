FOTO. Ceremoniile oficiate cu ocazia vizitei Sanctității Sale Papa Francisc pe Câmpia Libertății, în cifre. Un eveniment de amploare uriașă, cu adevărat istoric

ARTmania Evens mulțumește Mitropoliei Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, instituțiilor și partenerilor pentru buna colaborare avută în organizarea ceremoniilor oficiate de Sanctitatea Sa Papa Francisc pe Câmpia Libertății din Blaj.

Au trecut doar cateva ore de cand ultimul container dintre cele 33, folosite pentru productia vizitei istorice a Papei Francisc pe Campia Libertatii de la Blaj, a fost ridicat. ARTmania Events, compania organizatoare care s-a ocupat de toate detaliile logistice si operationale ale acestui eveniment unic, multumeste Mitropoliei Romane Unite cu Roma, Greco-Catolica, institutiilor si partenerilor pentru incredere si pentru excelenta colaborare.

„Acest eveniment de uriasa amploare a fost un exemplu excelent de colaborare intre sectorul privat si autoritatile statului, toate partile implicate facand totul pentru organizarea lucrurilor la cele mai inalte standarde. Toate aspectele, de la cele esentiale la cele de detaliu, au condus impreuna la reusita unui eveniment cu adevarat istoric, o vizita de o deosebita insemnatate la nivel religios si chiar la nivel national”, afirma Codruta Vulcu, Director al ARTmania Events si directorul proiectului.

„Organizarea unui eveniment de o asemenea amploare, de o profunda dimensiune spirituala, a implinit motto-ul ales pentru vizita Sanctitatii Sale Papa Francisc in Romania, ‘Sa mergem impreuna!’ La Blaj, am simtit cu totii, organizatori si pelerini, faptul ca am mers impreuna cu Sfantul Parinte! Sa ramanem impreuna!”, a declarat Pr. vicar general Cristian Barta, responsabil comunicare vizita Papa Francisc la Blaj

ARTmania Events adreseaza multumiri tuturor celor care au contribuit la buna desfasurare a vizitei Sanctitatii Sale la Blaj: autoritati si institutii publice, parteneri, voluntari, preoti si pelerini, jurnalisti acreditati la acest eveniment. Multumiri speciale merg catre Administratia Prezidentiala, Guvernul Romaniei si Secretariatul de Stat pentru Culte, Consiliul Judetean Alba, Primaria si Consiliul Local Blaj, precum si catre Comitetul Interministerial pentru Securitate „Vizita Papa 2019”, format din MApN, MAI, SRI, SIE, STS si SPP, fara de care aceasta vizita istorica nu ar fi putut fi organizata in conditii de securitate si logistice optime. Datorita lor, Blajul a fost o gazda primitoare si un loc in care fiecare s-a simtit in siguranta.

Evenimentul – impresionant la nivel de complexitate tehnica, dar si ca numar de participati – ce a avut loc pe Campia Libertatii din Blaj a fost o parte importanta a vizitei in Romania a Sanctitatii Sale Papa Francisc.

Organizarea evenimentului a presupus o perioada de montaj de trei saptamani, cu peste 60 de tiruri cu echipament, dar si formarea si coordonarea unei echipe de organizare compusa din 500 de persoane, a unei echipe de 600 de voluntari si coordonarea a peste 50 de colaboratori din sectorul privat.

Pentru acest eveniment a fost necesara amenajarea unui spatiu dedicat de 106.498 mp format din Campia Libertatii si campurile adiacente, dar si amplasarea a 7 kilometri de garduri despartitoare. Au fost montate corturi cu o suprafata totala de 2.200 mp si au fost instalate peste 7.400 de scaune.

De asemenea, au fost amenajati 14.500 de mp de sistem de acoperire a solului pentru a facilita accesul, stationarea in bune conditii a participantilor la eveniment si a echipamentelor tehnice. Mai exact, au fost montati peste 7.500 de mp de portafloor pentru trafic pietonal, peste 5.300 de mp de portafloor pentru trafic mediu, peste 1.700 mp de portafloor pentru trafic greu pe campurile secundare de acces, pentru accesul tirurilor si utilajelor grele.

Pentru a usura intrarea zecilor de mii de pelerini la slujba de pe Campia Libertatii de la Blaj au fost amenajate 60 de porti de acces dotate cu toate cele necesare validarii invitatiilor de participare si 6 zone independente destinate publicului, cu acces separat si facilitati independente, pentru un crowd-management eficient si sigur.

Au mai fost construite patru platforme dedicate presei si doua zone pentru persoanele cu dizabilitati, toate cu acces dedicat, menite sa asigure cele mai bune conditii pentru preluarea de imagini si urmarirea ceremoniilor.

In plus, pentru voluntarii care au asigurat informarea si ghidarea pelerinilor a fost amenajat un camping cu 300 de corturi, dotat la randul sau cu toate facilitatile necesare.

Pe durata evenimentului au fost colectate aproximativ 1,5 tone de plastic, deja trimise spre reciclare. Protejarea mediului si pastrarea curateniei pe Campia Libertatii a fost inca de la inceput unul dintre aspectele pe care a fost pus accentul in planificarea evenimentului. In consecinta, ARTmania Events multumeste tuturor participantilor la proiect (persoane implicate direct in organizare si pelerinilor) pentru comportamentul civic si curatenia pe care au lasat-o pe Campia Libertatii la parasirea acesteia. Este un model de civilizatie si un exemplu demn de urmat.

„Organizarea acestui eveniment, unic in activitatea unui profesionist, a reprezentat pentru mine si echipa ARTmania Events o deosebita onoare. Doresc sa multumesc Mitropoliei Romane Unite cu Roma, Greco-Catolica pentru increderea pe care ne-a oferit-o atunci cand ne-a ales pe noi pentru coordonarea acestui eveniment extrem de complex.

Pe langa amploarea desfasurarii de forte si complexitatea tehnica, stransa colaborare si angajamentul real al persoanelor si institutiilor implicate a reprezentat unul dintre aspectele-cheie care au asigurat organizarea evenimentului la cele mai ridicate standarde.

Doresc sa multumesc personal colaboratorilor, partenerilor si tuturor colegilor pentru eforturile deosebite depuse, pentru atitudinea centrata pe solutii, pentru deosebitul profesionalism si implicarea de care au dat dovada”, a declarat Codruta Vulcu, Director de Proiect.

Nu in ultimul rand, ARTmania Events multumeste tuturor jurnalistilor acreditati la acest eveniment care au contribuit la informarea corecta a publicului larg asupra unor aspecte esentiale pentru buna desfasurare a evenimentului si pentru siguranta participantilor (masuri organizatorice si de acces, reguli pentru pelerini etc.) si care au reusit, prin materialele publicate, sa sublinieze importanta evenimentului si semnificatia istorica a prezentei Sfantului Parinte in aceste locuri.