FOTO| Ceremonie de chartare a Rotary Club Cugir Anima Mundi: Din clubul nou înfiinţat fac parte 21 de persoane, profesionişti din diverse arii de activitate

Vineri, 26 iunie2020, într-un cadru festiv, pe peluza de la Domeniul Martinutzi s-a chartat primul club rotarian din Cugir și cel de-al optulea din județul Alba.

Cu acest prilej, primul preşedinte al clubului, Ancuța Mizgai, a primit însemnele oficiale şi obiectele de ceremonial din partea guvernatorului Rotary pentru District 2241 România şi Republic Moldova, Marian Neagoe. Rotary Club Cugir Anima Mundi porneşte sub îndrumarea colegilor Rotary Club Alba Iulia Civitas Solis, clubul naș, ce a acumulat deja o experienţă de peste 12 ani, alături de care va continua să iniţieze proiecte în interesul comunităţii.

Ceremonia de chartare a fost condusă de dr. Ovidiu Valeriu Coș –District Rotary ICC Chair, Guvernator 2007-2008 District 2241 România şi Republica Moldova. Într-o atmosferă prietenească şi plină de emoţie, au fost alături de noii membri, direct dar și online, Florin Mărginean -viitor Guvernator District 2241 România şi Republica Moldova, Ilie Sbuciumelea–Asistent Guvernator 2020 –2021, reprezentanți ai cluburilor din Alba Iulia, colegi rotarieni din țară și străinătate.

Din clubul nou înfiinţat fac parte 21 de persoane, profesionişti din diverse arii de activitate, persoane capabile să servească comunitatea mai presus decât propriul interes, promovând astfel voluntariatul şi adevăratele valori.

Rotary este o organizaţie a oamenilor de afaceri şi reprezentanţilor diferitelor profesii din întreaga lume care consideră importantă asigurarea de servicii umanitare, încurajează înalte standarde etice în toate domeniile de activitate şi ajută la menţinerea păcii, precum şi la stabilirea de relaţii de bună înţelegere între popoare.

În Rotary sunt peste 1.2 milioane de membri, bărbaţi şi femei, în peste 34.000 de cluburi din întreaga lume.

Anul acesta s-au împlinit 30 de ani de când România şi Republica Moldova sunt organizate sub forma unui district unic, Districtul 2241, în cadrul căruia, peste 3.400 de rotarieni desfăşoară, an de an, proiecte de amploare în slujba comunităţilor din care fac parte.