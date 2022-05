FOTO| Calitatea aerului și nivelul zgomotului din Aiud, măsurate de APM Alba: Care au fost concluziile și care este principala sursă de zgomot

Iluminatul public din comuna Blandiana va fi modernizat: Licitația pentru delegarea gestiunii prin concesionare, unui operator, lansată în SEAP

Primăria comunei Blandiana a lansat vineri, 6 mai, în Sistemul Electronic de Achiziții Publice, o licitație pentru delegarea de gestiune prin concesiune a Serviciului de iluminat public al Comunei Blandiana, Județul Alba.

Valoarea totală estimată a contractului este de 375.000 de lei, fără TVA.

În prezent, iluminatul public din localitate nu respecta normele C1E 30-2, CIE 31 și standardele SR 134333:1999 și SR 13201:2005 și se prezintă astfel:

– mare parte a aparatelor de iluminat utilizate în prezent sunt vechi și echipate cu lămpi cu descărcare in vapori de sodiu într-o stare avansată de deteriorate și sunt într-o proporție mică cu LED;

– principalele străzi din localitate sunt asigurate cu iluminat nocturn, stâlpii existenți având aparate de iluminat, dar aceștia nu asigură nivelul de iluminare prescris de normele în vigoare;

– străzile secundare dispun de sistem de iluminat, sunt montate aparate de iluminat pe stâlpii existenti, dar cu nivel scăzut de iluminare și in stare avansată de uzură;

– Rețelele de distribuție sunt subterane și aeriene, cu conductoare neizolate și cu nul comun cu rețeauade alimentare a consumatorilor (particular sau cu rețea clasică);

Scenariul recomandat de către proiectant și aprobat de către beneficiar în cadrul Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție este Scenariul 2 care presupune:

Preluarea amplasamentului;

Încheierea convenției de lucru cu distribuitorul de energie electrică, pentru intervenția în rețelele electrice existente;

Demontarea aparatelor de iluminat vechi stradale existente;

Demontarea consolelor vechi;

Demontarea cablurilor de alimentare vechi;

Demontarea clemelor de legătură vechi;

Montarea de aparate de iluminat stradale cu LED-uri eficiente din punct de vedere energetic si luminotehnic, pe toți stâlpii existenți, repartizate pe categorii de putere.

Obiectivul concesiunii este realizarea unui sistem de iluminat unitar si eficient, care să corespundă cerințelor de trafic, eficienta, etc si care presupune următoarele lucrări:

-întreținerea-mentinerea sistemului de iluminat public existent in Comuna Blandiana. Garantarea permanenței în funcționare a iluminatului public.

-Modernizarea sistemului de iluminat public daca situația o va impune;

-extinderea iluminatului stradal-rutier la cererea autoritatii contractante;

-extinderea iluminatului ornamental la cererea autoritatii contractante;

-modernizarea sistemului de iluminat architectural la cererea autoritatii contractante;

-Realizarea iluminatului ornamental festiv de sărbători (la cererea autoritatii contractante);

Prin delegarea serviciului de iluminat public se va urmări realizarea unui raport calitate/cost cât mai bun pentru perioada de derulare a contractului de concesiune și un echilibru între riscurile și beneficiile asumate prin contract. Structura si nivelul tarifelor practicate vor reflecta costul efectiv al prestației și vor fi in conformitate cu prevederile legale.