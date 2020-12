FOTO| AUR pentru o sportivă din Alba, pe scena Worldwide Amateur Olympia 2020. ,,E greu să descriu în cuvinte, totul a fost ca un vis”

Sportiva din Blaj, Iulia Baba, a participat zilele trecute la Worldwide Amateur Olympia 2020 , competiție care s-a desfășurat la Orlando, obținând medalie de aur. Iulia este foarte mulțumită de rezultat și recunoaște că are încă momente în care nu îi vine să creadă că a ajuns pe scena unuia dintre cele mai prestigioase concursuri de bodybuilding/fitness din lume.

Un loc la care visează toți cei care practică acest sport să ajungă.

`Tot ce am trăit in ultimele zile e ceva ce e greu sa descriu in cuvinte, totul a fost ca un vis! A fost o onoare sa reprezint România! Am întâlnit cei mai buni competitori din toată lumea (USA, Anglia, Brazilia, Mexic, Sri Lanka, Germania, China, Japonia, Dubai etc.) și mai ales am întâlnit-o pe doamna Alina Popa pe care o urmăresc și o apreciez enorm de mult! Am fost surprinsă sa aflu cât de mult România reprezintă in acest sport datorită dânsei, ținând cont de faptul ca suntem o țara atât de mică. Impreuna cu antrenorul meu Paul Revelia, am decis sa particip la Amateur Olympia in urma cu 6 săptămâni, după ce am participat la o competiție și am luat locul 1. A avut încredere in mine ca o sa iau un loc bun la Olympia și nu s-a înșelat. Sunt foarte fericita și abia aștept sezonul următor!”, a declarat, pentru Axanews.ro, Iulia Baba.

Pentru 2021 Iulia ne pregătește alte participări la concursuri de talie mondială. Recunoaște că „avem putine îmbunătățiri de făcut și următorul show o sa fie probabil in Iunie dacă nimic nu se schimba din cauza Covid. E o competiție internațională mare la același nivel cu Olympia. Sunt puțin superstițioasă și nu as vrea sa dau mai multe detalii. Nici unul din prietenii meu nu a știu ca o sa particip la Olympia anul acesta. Au aflat doar câteva zile înainte de competiție”.

Sursa: axanews.ro