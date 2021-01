FOTO| APEL UMANITAR pentru o fetiță de un an și șase luni, care suferă de un cancer rar. „Mă ajutați să cresc mare?”

O familie din Câmpia Turzii face apel la bunătatea oamenilor, pentru a-și putea vedea fetița, Victoria Maria, sănătoasă. Aceasta suferă de un cancer foarte rar, iar tratementul, în valoare de minim 100 000 de euro, este costisitor.

„Salut, noi suntem familia Tordai, Andrei, Liana și eu, Victoria Maria, mezina familiei. Nu-i așa că sunt drăguță?

Your browser does not support the video tag.

Ei bine, aceasta a fost printre ultimele poze în care eram fericiți, pentru că acum eu, împreună cu mami, sunt internată în spital. Sunt bolnavă. Nu știu eu ce înseamnă ce zic doctorii aceia, dar am văzut-o pe mami plângând și îi spunea lui tati că e grav și că trebuie să fac „tocistatice”. Mami a plâns astăzi … și tati încearcă să se țină tare, dar plânge și el. Eu nu plâng, decât atunci când văd acele alea și pungile cu apă din care vine apă la mine în fluturașul de la mânuță.”…

Suntem siguri că dacă micuța Victoria Maria Tordai, în vârstă de 1 an și 6 luni ar putea vorbi, cam asta ne-ar spune. Adevărul este că micuța, sufletul familiei Tordai din Câmpia Turzii, suferă de un neuroblastom oflactiv (estezioneuroblastom), care este destul de avansat și care a fost descoperit doar în 4 ianuarie 2021.

Acest tip de cancer este foarte rar, cu atât mai puțin la copii. Tocmai din acest motiv, pentru ca micuța, Victoria Maria, să aibă o șansă reală la viață, are nevoie de tratament în străinătate (Austria sau Israel).

Desigur … acum vine partea în care DEMONSTRĂM cu toții că anul 2020 ne-a făcut mai solidari și mai umani. Familia Tordai are nevoie de minim 100.000 de euro pentru ca, în continuare, să fie trei oameni fericiți, care se iubesc! Victoria Maria vrea să crească mare și o poate face doar cu sprijinul vostru, așa că … haideți să-i dăm o șansă!

Dacă aveți copii, dacă știți ce-nseamnă să vedeți un copil bolnav sau dacă ați trecut o singură dată prin secția de oncologie pediatrică a vreunui spital, știți ce înseamnă atât cancerul la copii, cât și sesiunile de citostatice.

Tocmai din acest motiv, DONAȚI! CÂT PUTEȚI, CĂ VĂ PERMITE SITUAȚIA ȘI CÂT VĂ LASĂ INIMA, DAR DONAȚI!

RO74BTRLRONCRT0048492602 (RON) – cont LEI, Titular Tordai Liana Adriana

RO24BTRLEURCRT0048492602 (EUR) – cont EURO, Titular Tordai Liana Adriana

Necazul nu ne lovește nici când ne dorim, nici când suntem pregătiți, însă ceea ce știm sigur este că a-ți pierde un copil este și nedrept, și nefiresc … de-asta, pentru părinții care-și pierd copiii nu există vreun apelativ! Andrei și Liana nu vor să o piardă pe Victoria Maria, vor să o vadă crescând și devenind o domnișoară!

HAIDEȚI SĂ-I AJUTĂM!