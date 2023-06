FOTO| Animale de companie, OTRĂVITE cu ANTIGEL, într-un cartier din Alba Iulia: Mai multe pisici și un câine au murit în chinuri

VIDEO| Fasole frecată TO GO – Chef Toma, prezentare INEDITĂ a rețetei tradiționale românești

Fasolea bătută sau frecată este un preparat tradițional delicios, apreciat de foarte mulți români. Poate fi servită cu slănină prăjită, dar și cu fripturi sau cârnați sau consumată ca atare, de cei care țin post.

Chef Toma, bucătarul Cetății Alba Carolina, promovează prin rețetele sale tradițiile culinare moștenite din strămoși, de multe ori prezentându-le într-o manieră inedită. Astfel a luat naștere și ideea de a pregăti fasole frecată TO GO.

Există mai multe modalități de a pregăti acest fel de mâncare. În general, preparatul are la bază fasolea uscată, uleiul, usturoiul și ceapa, la care se adaugă diverse condimente precum dafinul, sarea sau piperul.

Peste pasta de fasole se adaugă sosul de ceapă caramelizată și apoi se presară puțină boia. Fasolea bătută se potrivește foarte bine cu diverse murături: varză murată, castraveți, dar și cu o salată de sfeclă roșie.

Chef Toma a ales însă o altă variantă, mai inedită, de prezentare a fasolei și nu cea clasică. Pasta de fasole a fost așezată în coifurie de aluat de foetaj și le-a garnisit cu ceapă caramelizată și slănină friptă. Bucătarul albaiulian a ales însă să asezoneze preparatul cu trandafiri murați după o rețetă proprie. Preparatul este apetisant și foarte gustos.

”Mi-a venit ideea să fac fasolea frecată TO GO. Este o fasole bătută cu ceapă pârgălită cu boia și slănină prăjită. Am vrut să arăt lumii că și rețetele noastre pot oricând ajunge în restaurantele high class. Această fasole nu am servit-o cu murătură clasică, ci cu trandafiri murați, o rețetă proprie”, a spus Cosmin Toma.

Bucătarul a intrat cu această rețetă LIVE pe Facebook și Tik Tok, unde a avut peste 17.000 de vizualizări în direct: ”Nu îmi venea să cred. După statisticile de pe pagina de Facebook, mă urmăresc 7.000 de albaiulieni. Urmează Clujul, Bucureștiul, Timișoara, Sibiul. Iar din străinătate am urmăritori din Germania, Australia, Italia, Franța și Spania. În total, aproape 40.000 de oameni se uită la postările mele. Le mulțumesc în primul rând albaiulienilor că mă susțin. De fapt, mulțumesc tuturor. Când văd că cele mai multe vizionări sunt de la tine din ora, îmi crește inima de bucurie”, a mai adăugat Chef-ul.

”Eu mă zbat foarte mult să nu pierdem ceea ce am moștenit de la bunicii noștri. Este păcat să ne pierdem tradițiile, până la urmă este cartea noastră de vizită, a românilor”, a concluzionat bucătarul Cetății Alba Carolina.