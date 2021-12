FOTO| Acțiune de curățenie la Aiud: Un semn „educativ” a fost amplasat pentru cei ce nu au deprins un comportament adecvat în primii 7 ani de viață

„Am curățat zona și am amplasat un semn prin care am scos în evidență faptul că este interzisă depozitarea deșeurilor în locuri care nu sunt special amenajate pentru așa ceva. Semnul are scop educativ pentru cei care nu au deprins acest comportament în primii 7 ani din viață.

Le reamintim cetățenilor care au depozitat ilegal deșeuri pe domeniul public, în zona de la intrarea în localitatea Măgina, că astfel de fapte se sancționează contravențional cu amendă cuprinsă între 1000 – 1500 lei.” , au transmis reprezentanții Primăriei Municipiului Aiud în cadrul mediului de socializare.