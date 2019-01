FOTO Accidentul GRAV de la Petrești: O victimă, scoasă dintre fiarele contorsionate ale mașinii de către doi tineri curajoși, înainte de sosirea pompierilor

Un grav accident de circulație a avut loc, sâmbătă seara, la ieșire din localitatea Petrești, aparținătoare municipiului Sebeș, în urma căreia o persoană a rămas încarcerată, în stare de inconștiență, între fiarele contorsionate ale mașinii lovite puternic.

Așa cum se întâmplă la accidentele grave, o mulțime de oameni se strâng în jurul mașinilor accidentate. De cele mai multe ori, ei ajung înainte de polițiști sau salvatori, iar în unele cazuri, când victimele nu sunt capabile, sunt cei care alertează autoritățile.

Mulți oameni s-au strâns și ieri la accidentul dintre un Ford Mondeo și un Volkswagen Bora în urma căruia un bărbat a rămas încarcerat. Doi tineri erau în preajmă și au ajuns mai repede la fața locului decât echipajul de descarcerare. Aceștia au observat că persoanei rămasă captivă îi curgea sânge pe nas și gură, existând riscul să se înece, și au hotărât să o scoată afară. Unul dintre ei l-a ținut pe bărbat de spate, celălalt i-a scos picioarele de sub scaun, iar apoi l-au ridicat pe sus punându-l pe o parte, pentru a nu se îneca.

Unul dintre cei doi a mai participat la un exercițiu de prim ajutor, iar acest lucru a fost foarte benefic.

Cei doi salvatori se numesc Claudiu Constantin și Gheorghe Nicoară și sunt din Colonia Petrești și Sebeșel.

Potrivit IPJ Alba, accidentul a avut loc pe DN 67C, la intersecția cu Colonia Petrești. Un tânăr de 27 de ani, din comuna Săsciori, in timp ce conducea un autoturism, in direcția Sebes – Sebesel, nu a păstrat o distanță suficientă fata de un autoturism a cărui conducător intenționa sa vireze la stânga, intrând in coliziune cu acesta. In urma accidentului, soferul care a provocat accidentul, un pasager din autoturismul sau si un pasager din celălalt autoturism au suferit leziuni corporale.

Conform sursei citate, în urma testării celor doi conducători auto cu aparatul etilotest, pentru tânărul de 27 de ani, vinovat de producerea accidentului a rezultat valoarea de 1,02 mg/l alcool pur in aerul expirat. Fata de acesta, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpa si conducere sub influența alcoolului.

Citește și FOTO/ UPDATE Accident grav la intrare în Petrești: Cinci persoane au fost rănite în urma unei coliziuni intre două mașini. Șoferul vinovat era beat