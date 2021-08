FOTO| ACCIDENT mortal la Bihor: O persoană a decedat și alte cinci au fost rănite, după coliziunea VIOLENTĂ a două autoturisme

FOTO| Lucrările pentru podul de pe drumul Pianului, DJ704A, în grafic. Consiliul Județean continuă modernizarea

Marius Hațegan, vicepreședintele Consiliului Județean, a transmis faptul că lucrările pentru podul de pe drumul Pianului, pe DJ 704A, care a fost distrus în urma inundațiilor, sunt în grafic.

„Așa cum am promis, podul de pe drumul Pianului(DJ 704A), complet distrus in urma inundațiilor, in grafic.

Azi s-au montat cele 7 grinzi, în lungime de 24 m.

Drumul Pianului va fi modernizat in perioada următoare de Consiliul Județean Alba”, a trnsmis Marius Hațegan, vicepreședintele Consiliului Județean, prin intermediul paginii de socializare.