FOTO| Accident cu 3 MORȚI pe DJ 106A: Un minor de 15 ani în stare GRAVĂ și un alt pasager au ajuns la spital

Elevul sergent Călin Hartzos (clasa a XI-a) a obținut Premiul III la The 2nd Essay writing Olympiad of the European Military Secondary Schools Forum (Forumul European al Școlilor Militare de Învățământ Secundar). Forumul se desfășoară în prezent sub auspiciile Colegiul European de Securitate și Apărare (European Security and Defence College).

În cadrul evenimentului au fost trimise 21 de eseuri din 9 colegii și școli militare din Europa, redactate de către elevi pe diverse teme. Aceștia și-au exprimat păreri și opinii personale legate de valori europene, de a fi cetățean european, rolul Uniunii Europene în contextul actual, în păstrarea păcii și securității, sau despre viitorul Uniunii Europene.

„Redactarea eseului pentru concursul organizat de Colegiul European de Securitate și Apărare a reprezentat o nouă provocare pentru mine. Alegerea temei a fost una deliberată, am ales o temă de actualitate, care consider că are o mare aplicabilitate în viitorul apropiat. Procesul de documentare a fost unul foarte temeinic, având în vedere că eram la curent cu multe din evenimentele legate de subiect. Condițiile de redactare au fost foarte stricte, necesitând informații precise în legătură cu sursele folosite și un sistem puternic antiplagiat.

Premiul obținut reprezintă o recompensă pentru munca depusă și timpul petrecut în redactarea eseului și mulțumesc că mi s-a oferit șansa să vorbesc despre unele dintre subiectele mele preferate”, a mărturisit elevul sergent Călin Hartzos.

Premierea câștigătorilor va avea loc în luna septembrie în Cipru, în cadrul celei de-a XII-a întâlniri a Forumul European al Școlilor Militare de Învățământ Secundar.

Felicitări, Călin, îți dorim mult la viitoarele activități!