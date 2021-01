Fotbalul din Alba, în lacrimi! A plecat și “Bebe” Brumaru… | Uniriștii, tot mai numeroși în “echipa îngerilor”!

Fotbalul din Alba plânge! Marele unirist Florian “Bebe” Brumaru a părăsit această lume la doar 62 de ani, ducându-se să întregească echipa îngerilor Unirii Alba Iulia.

În ultimele șase luni au curs multe lacrimi în Cetatea Marii Uniri, “alb-negrii” suferind pierderea golgheterului Neluțu Popa, precum și a lui Mircea Cimpoieș. Fostul fundaș central de fier al grupării albaiuliene fusese internat în ultimele săptămâni, pentru o încleștare pe viață și pe moarte cu blestematul COVID-19. A fost depistat pozitiv la noul coronavirus, s-a negativat între timp, și a rezistat pe baricadele luptei cu boala până sâmbătă…

*Marcaj la “Doamna cu Coasa”!

I-am scris un mesaj în 12 ianuarie, ziua când aniversa 62 de ani. Știam că “Bebiță” este internat, dar mă gândeam să-i fac o bucurie, așa micuță… Răspunsul a venit abia peste câteva zile, când pe ecranul telefonului am citit: “Fiaro, i-am făcut marcaj «Doamnei cu Coasa», n-am lăsat-o să treacă!”. Am tresărit și i-am transmis imediat: “Bebito, tu ești un luptător! Să nu te lași, niciodată nu ai cedat”… Și a venit ultima replică… “Mă știi, doar! Ne batem până la ultima picătură! Meciul nu e gata, mai am o repriză grea… săptămâna ce vine…” Zilele trecute, pe când am aflat că starea sa de sănătate devenise critică, deja mintea mi-a luat-o razna: “Dă, Doamne, să treacă duminica!”, făcând invariabil legătura cu fatidica zi de duminică, în care au plecat Iani (14 decembrie 2014) și Neluțu (19 iulie 2020)… Însă duminica nu a trecut, nici săptămâna critică, Bebe nu s-a mai putut împotrivi… A venit ultimul fluier!

Florian Brumaru este ultimul fotbalist “convocat” în “echipa îngerilor”, tot mai numeroasă, compusă din foștii jucători ai Unirii Alba Iulia, care s-au stins, din păcate, mult prea devreme. În Ceruri s-au strâns uniriști din diverse generații, nume precum Neluțu Popa, Mircea Cimpoieș, Nicolae Căian, Iani Mitracu, Marian Georgescu, Gheorghe Dumitru, Cristian Trif, Traian Pop, Ionel Paștiu sau Bela Șooș.

*Unirist până în măduva oaselor…

Am multe amintiri cu “Bebe” Brumaru, întrucât destinele ni s-au întrepătruns des în ultimii 30 de ani. Era pasionat, meticulos, organizat, omul perfect pentru rezolvarea oricăror probleme… Am trăit împreună momente frumoase, dar și decepții fotbalistice, suferind pentru Unirea noastră dragă. Știu că i-a fost alături lui Nicolae Stanciu la începuturi, în noiembrie 2008, când puștiul unirist a suferit o gravă accidentare ce-i putea periclita cariera aflată în fază incipientă. Dar mai știu și că “Bebe”, îndurerat de plecarea prietenului său drag, a dat tonul scandărilor pe “Cetate”, în acel decembrie 2014, la un ultim tur al arenei al atacantului: “Iani Mitracu! Iani Mitracu!”… L-am perceput ca un strigăt de disperare…

*Se stinge una dintre cele mai frumoase echipe…

În mai, anul acesta, se împlinesc 3 decenii de la imensa performanță a Unirii Alba Iulia ce a jucat în 1991 semifinala Cupei României cu Universitatea Craiova, 0-4 în Bănie și 3-0, în retur, pe “Cetate”, cu un hat-trick de poveste Neluțu Popa în poarta lui Prunea! “Știința”, cu un Sorin Cîrțu înnebunit pe bancă, îi avea pe Săndoi, P. Badea, Ad. Popescu, N. Zamfir sau Craioveanu, oltenii cucerind atunci ultimul lor event! Înainte, în sferturile de finală, “alb-negrii” conduși de Cornel Țălnar au scos Steaua București! Însă, aniversarea este amară și tristă întrucât de la apelul componenței celei mai frumoase echipe a Unirii Alba Iulia lipsesc deja 5 legende! Nicu Căian, Marian Georgescu, Iani Mitracu, Neluțu Popa, și acum “Bebe” Brumaru, care își salută coechipieri de sus, din Ceruri!

*În “alb-negru” din 1988

Fotbalistic vorbind, Florian Brumaru și-a legat destinele de “Unirea dragă” din 1988 când a ajuns la Alba Iulia ca jucător, de la FC Bihor. Înainte mai trecuse pe la Dinamo București (juniori și tineret), Voința București (Divizia C), Victoria București și FC Bihor (1996-1988, Divizia A și Divizia B), Dinamo și Gloria Focșani, Dinamo Victoria București (Divizia B). A lucrat în Ministerul de Interne, fiind comisar de poliție, iar din 2008 a fost director sportiv al grupării uniriste, antrenor la grupele de juniori, activând și la Asociația Județeană de Fotbal Alba, în diverse ipostaze, pentru ca în ultimii ani să fie implicat în proiectul fotbalului juvenil “ACS Școala de Fotbal Valea Frumoasei” din Săsciori.