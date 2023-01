Fostul viceprimar, Paul Voicu bagă bățul prin gard: ”Un vot pentru BUGETUL pe 2023 al Primăriei Alba Iulia înseamnă complicitate la incompetență”

Fostul viceprimar, Paul Voicu, atacă actuala conducere a primarului Gabriel Pleșa, numindu-și foștii colegi de partid ”oameni neserioși, slab pregătiți”. De asemenea, Paul Voicu este complet de acord cu poziția celor din PNL, care au decis să nu voteze bugetul local.

”La puțin peste doi ani de la alegeri, încep să se vadă cu adevărat rezultatele noii conduceri din Primăria Alba Iulia. E trist ce se întâmplă și nu-mi face nici o plăcere să spun „v-am zis eu”. N-aș fi crezut vreodată că „oamenii noi”, cum se alintau înainte de alegeri, nu vor reuși să țină lucrurile măcar pe o linie de plutire, măcar să nu strice ce au găsit deja construit.

Primăria Alba Iulia a fost una dintre cele mai performante primării din țară. Toți cei cu care am lucrat sunt profesioniști, oameni care ani la rândul au dovedit că se poate face performanță în administrația locală. Dacă are cine să le dea azimutul și, mai ales, puterea exemplului. Am auzit destule lamentări de genul „grelei moșteniri”. Că noi am lăsat, că de la noi a pornit, câte-n lună și în stele… Total aiurea și fără nicio scuză! Și atunci se lucra cu bani europeni, și atunci aveam mai multe fronturi deschise, dar absolut tot s-a FINALIZAT la timp! Alba Iulia a fost un exemplu și etalon pentru tot ce înseamnă performanță în administrație.

Din păcate, oricât de bine pregătiți ar fi angajații instituției, acei oameni care formează motorul întregului aparat administrativ, cât timp la conducere se află oameni neserioși, slab pregătiți, oameni care nu înțeleg că între vorbă și faptă stau multe ore de muncă, totul riscă să se ducă de râpă. Tot ce s-a construit în două decenii riscă să dispară în haosul creat de niște oameni care pur și simplu confundă administrația cu tăiatul de panglici, sesiuni foto și „reprezentat” orașul în diverse delegații.

Poziția colegilor din PNL cu privire la buget este absolut corectă. Nu este deloc situația ideală, însă mă bucur să văd că există, în sfârșit, o poziție clară față de amatorismul care s-a cocoțat în vârful primăriei.

Am studiat proiectul de Buget pentru 2023 și nu pot spune decât că un vot pentru așa ceva înseamnă complicitate la incompetență. Un astfel de buget nu poate fi asumat de niciun om care are cât de cât experiență în administrație. Fanteziile și visele nu pot ține loc de pregătire și planificare.

Este pentru prima dată, de când, în Alba Iulia, au apărut proiectele cu finanțare europeană, când albaiulienii riscă să pună banii de la ei! Cu toate prelungirile date de la semnare, din 2018, nu s-a putut mai mult! În fapt, ambele mari proiecte de mobilitate urbană aprobate cu cinci ani în urmă și preluate „la cheie” de actuala conducere a Primăriei, riscă să rămână în aer, nefinalizate, să lase orașul într-un șantier fără orizont de finalizare.

În varianta prezentată spre adoptare, actualul proiect de Buget nu prevede nimic în acest sens, nu asigură resursele necesare pentru implementare, nici măcar în ce privește cofinanțarea asumată. Asta ca să nu mai vorbim că un ordonator de credite responsabil s-ar fi asigurat că există resurse și surse de finanțare și pentru cel mai pesimist scenariu, acela în care primăria va trebui să suporte din bani proprii finalizarea lucrărilor.

Pe lângă această mare problemă, proiectul de buget are mult, extrem de multe carențe, de la investiții inutile și până la chestiuni necesare care lipsesc cu desăvârșire.

Sper ca toată această compunere de cifre, că proiect de Buget nici nu-i pot spune, va fi amendată de colegii din PNL și Consiliul Local. Sper că totul va fi refăcut, în cel mai scurt timp, în mod corect, realist, ținând cont de prioritățile orașului, de resursele disponibile și care mai pot fi atrase, cu ținte asumate și realizabile. Încă o dată, salut decizia colegilor din PNL de a pune piciorul în prag și a nu lăsa orașul pradă amatorismului care și-a făcut loc în fruntea primăriei. Sper, totodată, ca cel care conduce primăria să aibă înțelepciunea, măcar în al 12-lea ceas, să-i asculte, mai mult de câteva minute, pe profesioniștii din aparatul administrativ, să se consulte cu colegii mai experimentați, astfel ca orașul să aibă un Buget realist, cu priorități clare și cu obiective realizabile.” a declarat fostul viceprimar al municipiului Alba Iulia, Paul Voicu.