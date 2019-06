Fostul director al RAR Alba, DEMIS ABUZIV pentru a face loc PSD-istului Nicolae Luca, ”nepotul” lui Ioan Dîrzu, trebuie repus în funcție, potrivit unei decizii definitive

Nicolae Rîșteiu, fostul director al RAR Alba, a fost demis abuziv și trebuie repus în funcție • Decizie definitivă a Curții de Apel Alba Iul • Rîșteiu trebuie să primească despăgubiri bănești de peste 100.000 de lei • El a fost demis prin decizie a conducerii centrale a RAR în octombrie 2017 pentru a face loc lui Nicolae Luca, omul susținut de Ioan Dîrzu.

Fostul director al Registrului Auto Român Alba, Nicolae Rîșteiu, trebuie repus în funcție și despăgubit ca urmare a unei decizii definitive și executorii pronunțate în 22 mai 2019 de Curtea de Apel Alba Iulia. Râșteiu trebuie să primească despăgubiri bănești aferente perioadei de aproape 1 an și jumătate cât nu a ocupat funcția din care a fost îndepărtat abuziv, așa cum a constatat instanța. Cuantumul despăgubirilor urmează să fie calculat de conducerea centrală a Registrului Auto Român și probabil va depăși 100.000 de lei, având în vedere și creșterile salariale substanțiale în sistemul public intrate în vigoare de la 1 iulie 2018.

Nicolae Rîșteiu a fost înlocuit din funcția de director al RAR Alba în 23 octombrie 2017, după 23 de ani de activitate în cadrul acestei structuri teritoriale, din care 18 ani a ocupat funcția de director. Motivele invocate de conducerea centrală a RAR au fost niște abateri disciplinare ale lui Nicolae Rîșteiu, acesta fiind acuzat că a utilizat telefonul de serviciu în scopuri personale.

Anterior demiterii, lui Rîșteiu i-a fost cerut în mod repetat să-și dea demisia de bunăvoie pentru a face loc social-democratului Nicolae Luca, omul susținut de președintele PSD Alba, Ioan Dîrzu, pentru a ocupa această funcție.

De altfel acesta a și fost impus pe post după debarcarea lui Rîșteiu. Luca provine din zona Sebeșului, dintr-o familie înstărită, și face parte dintre social-democrații ”ocrotiți” de Ioan Dîrzu, tânărul fiind prezentat în anumite cercuri drept nepotul liderului social-democrat și potențial candidat de primar la Sebeș, deși, în realitate, se pare ca nu există nicio legătură de rudenie între cei doi.

În acțiunea formulată împotriva deciziei de demitere, Nicolae Rîșteiu, reprezentat în instanță de avocatul Ioan Cibu, a susținut însă că a fost demis din motive politice, după o perioadă în care a fost supus mai multor șicane din cauză că nu a înțeles să-și dea singur demisia.

”Învederează că a refuat să își dea demisia, solicitată doar din motive politice, după care împotriva sa s-a declanșat o campanie de detașări șicanatorii la alte reprezentanțe RAR și controale asupra activității, fiind sancționat disciplinar prin Decizia 861 din 18.10.2017 cu reducerea cu 10% a salariului pe o perioadă de 3 luni. A atacat în instanță decizia nr. 361 din 18.10.2017, iar Tribunalul Alba prin sentința nr. 1009 din 7.06.2018, rămasă definitivă prin Decizia nr. 1105 din data de 14.11.2018 anulează decizia atacată. În data de 10.10.2017 a primit adresa nr. 13.277, prin care a fost invitat în data de 19.10.2017 la comisia de cercetare disciplinară. A fost de acord să plătească suma ce a fost calculată conform listingului convorbirilor telefonice (…)”, se arată în acțiunea depusă de apărătorul lui Nicolae Rîșteiu la Curtea de Apel Alba Iulia.

Curtea a admis apelul fostului director al RAR Alba, reținând că ”sancțiunea aplicată de angajator prin decizia în litigiu este una excesivă, față de împrejurările în care a fost săvârșită, de gradul de vinovăție al salariatului precum și faptul că acesta nu a mai avut abateri, ceea ce face ca decizia să fie nelegală sub acest aspect. (…) Potrivit dispozițiilor art. 61 lit. a) din Codul Muncii, concedierea disciplinară poate să intervină în cazul în care salariatul a săvârșit o abatere gravă sau abateri repetate de la regulile de disciplină a muncii ori de la cele stabilite prin contractul individual de muncă, contractul colectiv de muncă aplicabil sau regulamentul intern. (…) Observând și că în cauză nu s-a dovedit că reclamantul ar fi avut o comportare anterioară necorespunzătoare la serviciu, Curtea constată că aplicarea de către pârâtă a celei mai grave dintre sancțiunile prevăzute de art. 248 alin. (1) C. muncii excede gravității reale a faptei săvârșite și caracterului rezonabil al sancțiunii, măsura concedierii reclamantului fiind nelegală din perspectiva greșitei individualizări a sancțiunii disciplinare aplicate. (…)

Pentru toate aceste motive, instanța reține că prin raportare la circumstanțele concrete ale speței, corespondentul punitiv al pedepsei trebuie să se regăsească într-o sancțiune mai ușoară decât cea aplicată reclamantului și ca atare apare ca disproporționată”.

”Curtea va dispune reîncadrarea contestatarului Rîșteiu Nicolae în funcția avută anterior concedierii, cu consecința obligării intimatei RAR să plăteacă contestatorului salariile indexate, majorate și reactualizate, împreună cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat, începând cu data concedierii – 23.10.2017 și până la data reintegrării efective”, se arată în decizia Curții din data de 22 mai 2019.

Instanța a respins în schimb cererea lui Nicolae Rîșteiu prin care acesta solicita daune morale în cunatum de 30.000 de lei.

Contactat telefonic, Nicolae Rîșteiu a declarat că cel mai mult îl bucură faptul că instanța i-a făcut dreptate după o viață de muncă în cadrul RAR Alba și că a reușit să demonstreze că schimbarea sa din funcție a avut substrat politic, nefiind vorba despre lipsă de profesionalism în activitate.

”Am 23 de ani de activitate în cadrul RAR. În 1992 am înființat Registrul Auto Român reprezentanța Alba pornind de la zero, iar în 2005 am construit actualul sediu RAR Alba fiind printre primele din țară amenajat modern, astfel încât clienții să poată fi deserviți în condiții civilizate”, a precizat Nicolae Rîșteiu. ”Am făcut demersuri pentru repunerea mea în funcție și aștept răspuns de la RAR București. Aceștia au termen 30 de zile să se conformeze”, a adăugat Nicolae Rîșteiu care a mai spus că speră ca șicanele la adresa sa să înceteze.