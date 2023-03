Fostul candidat la Primăria Alba Iulia, Paul Voicu, critică actuala administrație: ”Categoric nu s-a consemnat niciodată un asemenea haos administrativ”...

Comunicat de presă| Călin Matieș, senator PSD Alba: „Mobilitate” urbană pe modelul primarului Gabriel Pleșa

Este de-a dreptul hilar ceea ce se întâmplă în Alba Iulia: stâlpi de iluminat public, montați pe trotuare înguste, blochează circulația pietonilor. Exemplul din filmarea de mai jos este elocvent și nu are nevoie de prea multă descriere și prezentare. Vedem cum un bărbat ia în brațe căruciorul în care se află un copil pentru a depăși ”obstacolul” din calea sa, trotuarul nefiind destul de lat să îl ocolească. Astfel de situații nu sunt singulare. Am văzut și am primit în ultimele luni mai multe exemple.

Gabriel Pleșa nu doar că nu e în stare să asigure orașului o dezvoltare armonioasă și coerentă, ci îl și împovărează financiar. Acesta vizează contractarea unui nou împrumut, în valoare de 20 de milioane de lei.

În acest context, de menționat este faptul că la câteva zile după ce a ajuns primar, Gabriel Pleșa a luat cel mai mare împrumut din ultimii ani, în valoare de 50 de milioane de lei, iar gradul de îndatorare a municipiului a ajuns, la început de 2023, la peste 80 de milioane de lei, conform datelor oficiale care mi-au fost transmise, la solicitare, de Ministerul Finanțelor.

Filmulet trimis de catre un tătic revoltat din Alba Iulia !