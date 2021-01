Focar de PESTĂ PORCINĂ la un Fond de Vânătoare din Aiud: Măsuri luate pentru limitarea răspândirii bolii

În urma descoperirii unui nou focar de pestă porcină africană la mistreț, în Fondul de Vânătoare nr. 17 din Aiud, DSVSA Alba solicită respectarea cu strictețe a măsurile de prevenire a răspândirii îmbolnăvirilor deoarece există risc crescut de propagare a virusului.



În conformitate cu adresa Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Alba nr. 79/09.01.2021 și cu Actul Sanitar – Veterinar al Circumscripției Sanitar – Veterinare Zonale Aiud nr. 72/11.01.2021, prin care se precizează faptul că în Fondul de Vânătoare nr. 17 Aiud a fost declarat focarul de pestă porcină africană la mistreț, este necesar să se ia măsurile care se impun, respectiv se restricționează intrarea persoanelor străine pe fondul de vânătoare afectat, carnea sau cadavrele de porcine vor fi controlate de medicul veterinar, porcii domestici vor rămâne închiși în gospodării, pentru limitarea răspândirii bolii, toate cazurile de îmbolnăvire sau mortalitate la specia porcină vor fi semnalate medicului veterinar de liberă practică.

Precizăm că virusul pestei porcine nu produce îmbolnăviri la oameni.