Florin Roman, liderul deputatilor PNL: Ministrul mediului nu vede cu ochi buni “taxa pe adăpat”

La solicitările venite din partea cetățenilor, am avut mai multe discuții cu ministrul Mediului, Costel Alexe și cu reprezentanți ai Apelor Romane, in privința “taxei de adăpat”, cum a numit-o presa.

Practic, este vorba de un ordin al fostului ministru al mediului, in care fermele crescătorilor de animale trebuie sa se autorizeze pentru sursa de apa, costurile fiind ca exemplu pt 50 vaci contribuția pentru utilizarea resursei de apă consumată este de 18,26 lei/an +TVA (50 vaci × 20 l/vacă × 365 zile × 50 lei/1000m3 = 18,25 lei/an.

Măsura luată in plină campanie electorală a dus la ideea ca crescătorii de animale sunt prada unor interese politice.

A deranjat foarte mult și atitudinea unor inspectori de la Apele Romane, care in loc sa explice necesitatea aplicării legii, au preferat sa se arunce cu amenzi usturătoare. Întrucât termenul de conformare era unul extrem de strâns, am convenit cu ministrul Mediului și cu reprezentanții Apelor Romane, ca ordinul fostului ministru sa fie însoțit de dispoziții tranzitorii, astfel încât nimeni sa nu mai fie amendat și sa fie timpul necesar pentru o campanie de informare publica. Mentalitatea funcționarului care aplica amenzi, afisand o atitudine sfidătoare la adresa contribuabilului de buna credința trebuie sa înceteze.

E nevoie ca înainte de orice sancțiune financiară, contribuabilul sa fie înștiințat in legătura cu responsabilitățile pe care le are. Interesul normal si corect al institutiilor publice trebuie sa fie reglementarea contribuabililor si nu sanctionarea acestora.

Așadar, pana la 1 iulie 2020, crescătorii de animale care desfașoară activităti economice vor fi informați in legătura cu toate procedurile de autorizare a instalațiilor de captare a apei, și doar cei care nu se vor conforma risca amenzi.