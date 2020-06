Florin Roman, liderul deputaților PNL: „Am adus peste 500.000 de euro pentru sănătatea oamenilor din Alba”

Au trecut două luni de stare de urgență și aproape o luna de starea de alertă. Nu am să uit niciodată momentul aflării teribilei vești: pandemia de coronavirus. Totul a început cu un grup de copii albaiulieni plecați în nordul Italiei. Am primit un apel, aproape disperat al părinților pentru a interveni la Ministerul Educației și la Ministerul de Interne: aduceți-ne copiii în siguranță acasă, la televiziunile din Italia se vorbește despre un virus care face ravagii! Care ucide! Și au ajuns acasa cu bine, mulțumim Domnului! Așa a început totul, apoi s-a dezlănțuit războiul cu un dușman nevăzut: COVID-19. Teama de necunoscut, veștile triste venite din Italia sau Spania, lipsa materialelor sanitare au fost primele semnale că nu va fi ușor.

Am fost unul din primii oameni din Alba care am trăit pe propria piele experimentul unui “contact direct” cu un caz confirmat. La fel am trăit sentimentul izolării la domiciliu și al măsurilor dure, dar necesare, luate de un guvern sub asediul populismului. Aceasta m-a deranjat cel mai mult: că unii politicieni au încercat să se urce cu picioarele pe necazurile oamenilor, doar sperând că vor câștiga câteva voturi în plus. Au fost și politicieni care vor fi curând candidați la diferite funcții în alegerile locale sau parlamentare și care nu au făcut nimic. Parca i-a înghițit pământul, iar acum s-au trezit la viața și ne dau sfaturi cu ce trebuie să facem. Când ei au ales să nu facă nimic, atunci când ar fi trebuit să facă! Pentru mine sunt doar niște impostori nefericiți, niște lași, niște politruci.

Am făcut echipă bună cu Ion Dumitrel, cu managerul spitalului județean, Diana Marza, cu primari, cu responsabili medicali, șefi ai poliției și jandarmeriei. Cu cei din linia întâi care au rămas anonimi. Pentru unii! Le voi multumi toată viața pentru ce au făcut. Ca și tuturor celor care au contribuit la limitarea deceselor și a îmbolnăvirilor din județul Alba. După război mulți eroi se arată! In fapt, au fost prea putini, poate.

Ca parlamentar de Alba, dar ca și om în primul rând, consider necesar un bilanț, după aceasta perioada grea, care ne-a încercat pe toți. Știu ca unii vor critica acest lucru. Sunt liberi sa o facă, dar sa fie siguri ca am să-i întreb: ce ați făcut voi, la greu, pentru Alba?

În primul rând se cuvine să mulțumesc miniștrilor Economiei și Sănătății, din guvernul liberal. Cu sprijinul lor am adus echivalentul a peste 500.000 de euro la Spitalul Județean Alba, bani care au ajutat la achiziția de ventilatoare mecanice pentru paturile ATI, materiale și echipamente medicale. Lui Nelu Tatar, ministrul Sănătății trebuie sa-i mulțumesc pentru că prin DSP și Spitalul Județean am devenit centre naționale de testare, iar cu sprijinul omului de afaceri Ioan Popa, managerul firmei Transavia, Alba este județul cu cele mai multe teste pe țară, raportat la numărul populației. Am avut primul PCR de testare prin efortul directorului ANSVA, Robert Chioveanu.

Secretarul de stat, Andrei Baciu i-a susținut în permanență pe Diana Marza și Alexandru Sinea în lupta dusă pentru materiale sanitare și kituri. Marius Zinca, Denisa Tulhina și colonelul Pîrvulescu au fost alături de noi când CJ Alba a adus la timp materiale din China. Am fost aproape de comunitatea oamenilor de afaceri din Alba, angajatori și angajați pentru a depăși împreună acest hop dificil. Am simțit ce frumos este să ajuți și să fii ajutat, sa știi că lumea se bazează pe tine. Și pentru acest lucru vă mulțumesc tuturor. Inclusiv presei locale, cea care a informat corect, nu a generat panică sau știri false, deși comunicarea oficială a fost obturată din cauza unor funcționari guvernamentali.

Am intrat în criza pandemică cu stocurile zero la medicamente, lăsate de Viorica Dancilă și PSD, fără spitalele regionale promise, cu atacuri politice mizerabile din partea unor politruci locali mărunți, care nu au lăsat nimic în urma lor, decât gălăgie și cerc ieftin. Sunt convins că îi știți. Nu trebuie să-i numesc eu! Ii veți vedea pe stradă, prin ziare, pe site-uri, pe Facebook, vă vor spune cât de mult vă iubesc acum. Eu vă rog pe voi un singur lucru: atunci când îi veți vedea, să-i întrebați unde au fost, atunci când voi ați avut nevoie de ei?

Acum e nevoie de un amplu sprijin pentru revigorarea economiei. Pandemia a lăsat urme adânci. Depinde doar de noi, de fiecare dintre noi să facem ce trebuie făcut pentru ca Alba să devină mai puternică decât a fost. Eu sunt dispus să-mi suflec mânecile și să mă reapuc de treabă, dacă și voi, dragii mei, sunteți dispuși să faceți același lucru! Mă uit în ochii fiecăruia dintre voi, fără jenă, pentru că am luptat și voi lupta pentru Alba, atâta timp cât voi fi în serviciul public! Dar vom reuși doar împreună!

Să facem Alba măreață! Așa sa ne ajute Dumnezeu!