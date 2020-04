Florin Roman, liderul deputaților liberali, precizări privind muncile agricole: „Sunt exceptate de la restricțiile de circulație”

După declarațiile făcute de ministrul Agriculturii, Adrian Oros, prin care acesta menționa că „românii care au o proprietate la țară nu pot folosi grădina sau livada de legume ca un pretext pentru a circula”, liderul deputaților PNL, Florin Roman a făcut și o precizare cu privire la acest lucru, menționând că „a fost interpretata greșit o afirmație”.

„In urma numeroaselor mesaje primite de la cetățeni, l-am contactat pe ministrul de Interne, Marcel Vela, care a precizat oficial ca:”muncile agricole sunt exceptate de la restricțiile de circulație impuse, prin OM”, iar temeiul legal este ordonanța militară nr 3, care permite lucrările agricole și deplasarea la aceste terenuri.

L-am contactat și pe ministrul Agriculturii, dl Adrian Oros, care a întărit aceste lucruri și a completat ca încă de la început a încurajat munca pământului. Domnia sa susține ca a fost interpretata greșit o afirmație referitoare la cei care fac exces de aceasta eliminare a restricțiilor de circulație.

Am făcut aceste precizări pentru a clarifica aspectele semnalate in spațiul public și on line. Va mulțumesc!”, a declarat Florin Roman