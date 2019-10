Florin Roman, deputat PNL: Circa 15 milioane de euro plătite de statul roman celor care au câștigat la CEDO

Intr-un răspuns oficial la o interpelare pe care am adresat-o MAE, in calitate de deputat PNL, ministrul Ramona Mănescu, ma informează ca valoarea despăgubirilor plătite de statul roman, din 2016 și pana in prezent, se ridica la impresionanta suma de 68.655.771 lei, echivalentul a circa 15 milioane de euro.

Cea mai mare suma plătită de statul roman prin Ministerul Finanțelor Publice a fost in 2018, adică 23.955.888 lei.

Procentul celor care câștiga procese la CEDO împotriva statului roman este impresionant: in 2016, din 86 de hotărâri pronunțare, in 71 din cazuri s-au stabilit încălcări ale Conventiei; in 2017, au fost pronunțare 69 de hotărâri, in care 55 au fost împotriva statului roman; in 2018 au fost 82 de hotărâri, iar in 71 a fost încălcată Conventia; in 2019, in 42 de cazuri din 48, CEDO a dat hotărâri împotriva statului roman. In prezent, pe rolul Curții se afla un număr de 9.438 de cauze comunicate României, mai susține ministrul Ramona Mănescu.

Așadar, este foarte posibil ca numărul celor care dau in judecată statul roman la CEDO sa crească, la fel ca și valoarea despăgubirilor acordate pretențiilor de statul roman.