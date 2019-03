Florin Roman: ”Când ministrul Cuc mai vorbește de finalizarea autostrăzii A10 Sebeș-Turda, să spună și unde s-a mai realizat, în România, un stadiu fizic de execuție de peste 30% pe an”

Deputatul PNL Florin Roman a declarat, vineri, la Alba Iulia, că termenele avansate de ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, pentru finalizarea loturilor 1 și 2 ale autostrăzii A10 Sebeș-Turda, după vizitele făcute pe șantiere, sunt nerealiste.

El i-a cerut ministrului să explice de ce construcția a fost fazată financiar pe 3 ani, dacă declară că va fi gata anul acesta și i-a solicitat să precizeze unde s-au mai făcut progrese de peste 30% pe an, la construcția unei autostrăzi din România.

”Pe autostrada Sebeș-Turda, încă nu mi-a răspuns ministrul la întrebarea: de ce, dacă se termină până la sfârșitul anului, au fazat financiar timp de 3 ani? Și a doua întrebare a fost să-mi spună un singur lot de autostradă din România unde, într-un an de zile, s-a reușit un stadiu fizic de execuție de peste 30%. Pe un lot mai avem 65% iar pe altul peste 40%. Eu am văzut, prin intermediul dumneavoastră, ce a comunicat ministrul Cuc pe șantier și la întâlnirea cu constructorii. Lucrurile sunt total diferite, una spune pe șantier și alta spune în răspunsurile oficiale în care, conform legii, nu are voie să mintă sau să informeze greșit parlamentarii, pentru că asta este infracțiune”, a declarat Florin Roman.

Referitor la stadiul procedurilor pentru autostrada Sibiu-Pitești, deputatul PNL a declarat că a primit răspuns la o interpelare privind motivele întârzierii demarării procedurilor de licitație pentru cele 5 tronsoane, având în vedere că s-a obținut acordul de mediu în 28 decembrie 2018:

”Am primit răspunsul ministrului care îmi spune că în calitate de autoritate contractantă au demarat procedura de achiziție publică pentru proiectare și execuție autostrada Sibiu-Pitești, secțiunea 1 Sibiu-Boița și secțiunea 5 Curtea de Argeș-Pitești, îmi confirmă data eliberării acordului de mediu – 28 decembrie 2018 – și mă informează că pentru secțiunea 1 Sibiu-Boița procedura a avut loc în data de 8 martie 2019, deci a fost desemnat câștigătorul, iar la secțiunea 5 Curtea de Argeș-Pitești ofertele depuse se află în etapa de evaluare. În ceea ce priveșye secțiunea 4, a fost demarată procedura aferentă prin publicarea în SEAP iar pe secțiunile 2 și 3 CNAIR va transmite în perioada imediat următoare documentațiile de atribuire pentru completarea studiului geotehnic existent”, a declarat Florin Roman.